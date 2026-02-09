Domuz Görseli Paylaşan Diyetisyen Tutuklandı - Son Dakika
Domuz Görseli Paylaşan Diyetisyen Tutuklandı

Domuz Görseli Paylaşan Diyetisyen Tutuklandı
09.02.2026 10:51
Muğla'da, kadın çarşaflı domuz görseli paylaşan diyetisyen Onur Kılınç, tutuklandı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde sanal medya hesabından kadın çarşafı giydirilmiş domuz görseli paylaşan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan diyetisyen Onur Kılınç, başsavcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Menteşe ilçesinde diyetisyen Onur Kılınç, yapay zeka ile oluşturulmuş, kadın çarşafı giydirilmiş domuz görselini, "Yapay zekanın yaratıcılığı insanın hayal gücünün ötesine geçmeye başladı bence, oturup şöyle bir tablo çizebilsem kendimle gurur duyardım. Çok beğendiğim için paylaşıyorum" notuyla sanal medya hesabından paylaştı. Paylaşım tepkilere neden olurken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kılınç, polis ekipleri tarafından Yenice Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, dizüstü bilgisayar ile 2 cep telefonuna el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur Kılınç, yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası tekrar gözaltına alınan Kılınç, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Diyetisyen, Menteşe, Güncel, Medya, Muğla, Sanat, Son Dakika

