Down Sendromlu Bebek Uçak Ambulansta Sevk Edildi - Son Dakika
Down Sendromlu Bebek Uçak Ambulansta Sevk Edildi

11.01.2026 09:52
Ağrı'da down sendromu ve kalp hastalığı olan 5 aylık bebek, kalp yetmezliği nedeniyle Ankara'ya sevk edildi.

Ağrı'da down sendromu ve kalp hastalığı bulunan 5 aylık bebek, kalp yetmezliği gelişmesi üzerine uçak ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ağrı'da, down sendromu tanılı 5 aylık H.F., solunum sıkıntısı ve kalp rahatsızlığı tanılarıyla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. İzlem sürecinde kalp yetmezliği gelişen bebek için ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı doğması üzerine sevk kararı alındı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı uçak ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledilen bebeğin tedavisine burada devam edileceği bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

