Down sendromlu milli judocu Talha, Antalya'da altın madalya hedefliyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Down sendromlu milli judocu Talha, Antalya'da altın madalya hedefliyor - Son Dakika Spor

Down sendromlu milli judocu Talha, Antalya'da altın madalya hedefliyor

6 saat önce

Özel sporcuların olimpiyat oyunları olarak kabul edilen ve Antalya'da düzenlenecek Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları (Trisome Oyunları 2020) için çalışmalarını aralıksız sürdüren milli judocu Talha Ahmet Erdem, zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

Down sendromlu milli judocu Talha, Antalya'da altın madalya hedefliyor, System.String[]

Özel sporcuların olimpiyat oyunları olarak kabul edilen ve Antalya'da düzenlenecek Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları (Trisome Oyunları 2020) için çalışmalarını aralıksız sürdüren milli judocu Talha Ahmet Erdem, zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

İzmit'teki "Down Cafe"de annesiyle beraber garsonluk yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un milli sporcusu Talha Ahmet Erdem (24), 6 yıl önce jimnastikle spora başladı.

Daha sonra judoyla spor hayatına devam eden Talha, ailesi ve hocalarından da aldığı destekle geçen yıl Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda, T23 kategorisi erkekler 81 kiloda altın madalya kazandı.

Talha, zirvedeki yerini korumak ve Trisome Oyunları 2020'de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

"Türk bayrağını göklere çıkarmaya devam edeceğim"


Milli sporcu Talha Ahmet Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora jimnastikle başladığını, daha sonra judoya yöneldiğini söyledi.


Şampiyonada altın madalya kazanmanın kolay olmadığını, öncesinde çok çalıştığını anlatan Talha, "Şampiyonada olmak güzeldi. Türk bayrağını göklere çıkardığım için kendimle gurur duyuyorum. Her zaman ve her yerde Türk bayrağını göklere çıkarmaya devam edeceğim." dedi.


Talha, Trisome Oyunları 2020'ye çok çalışarak hazırladığına dikkati çekerek, "Benim için spor yapmak çok önemli. Spor yapmak bana her şeyi kazandırdı. Ailemi kazandırdı, herkesin gönlünü kazandım. Kafede müşteriler bana 'şampiyon' diye sesleniyor bu da benim hoşuma gidiyor." ifadelerini kullandı.

"Ahmet'ten tekrar bir şampiyonluk bekliyoruz"


Anne Semiha Erdem de oğlunun normal bir eğitim aldığını, Anadolu lisesinden mezun olduğunu söyledi.

Ahmet'in hayatını küçüklüğünden beri tamamen doldurduklarını ifade eden Erdem, "Ahmet 6 yıldır spor yapıyor, gitar çalıyor. Aynı zamanda İzmit'te Down Kafe'de beraber çalışıyoruz. Yol arkadaşıydık, mesai arkadaşı olduk." diye konuştu.

Erdem, çocuğuyla beraber çalışmasının kendisi için çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Biz Ahmet'le olmak istediğimiz yerdeyiz. Down Kafe çok emek verilmiş bir yer. Ahmet ile garsonluk yapıyoruz. Ben kasada duruyorum, Ahmet garsonluk yapıyor. Ahmet gibi 5 arkadaşıyla beraber çalışıyoruz, şahane bir duygu." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet'i Portekiz'e gönderirken ümitli olduklarını ancak şampiyonluğa da hazırlıklı olmadıklarını anlatan Erdem, oğlunun şampiyon olmasının çok güzel bir duygu olduğunu aktardı.

Erdem, oğlunun şampiyonluğuyla emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ahmet çok emek verilmiş bir çocuk. Şampiyonluk kendi adımıza da Türkiye adına da çok güzel oldu. Olimpiyatlarda Ahmet ve arkadaşları olimpik olacaklar. Tabii ki bir başarı daha gelirse önceki başarıyı taçlandırmış olacaklar. Ahmet'ten tekrar bir şampiyonluk bekliyoruz. Bu hepimiz adına daha da büyük bir mutluluk olacak."

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ve Milli Takım Judo Antrenörü Gültekin Sevinç ise geçen yıl Portekiz'deki şampiyonaya 3 sporcu ile katıldıklarını ve önemli başarılar elde ettiklerini anlattı.

Talha Ahmet'in 3 yıl önce judoya başladığına değinen Sevinç, "Talha Ahmet 3 yıldır sürekli çalışıyor. Düzenli bir şekilde kamplarımız oluyor. Burada sabah akşam antrenmanlarını devam ettiriyorlar. Tüm sporcularımızla olimpiyat şampiyonluklarına adayız, inşallah alacağız." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Antalya'da 31 Mart-7 Nisan tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19-26 Ekim'e ertelendiği açıklanmıştı.

Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:16 Kaynak: AA

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