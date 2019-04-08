Doyamıyoruz! Bir Aya Yaymak İstiyoruz'

BU yıl özel tiyatroların yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
'nın performans sergilediği 6. Frankfurt
Türk Tiyatro Festivali'nin farklı etkinliklerinde Rasim Öztekin
, Tamer Levent
, Oya Başar
, Hüseyin Avni Danyal
, Zerrin Tekindor
, Ayşenil Şamlıoğlu
ve Ayşe Tunaboylu gibi isimler yer alıyor. Yaklaşık 40 kişilik bir ekiple çalışan Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, festivalin çok heyecanlı başladığını ve Frankfurt'a bir coşku getirdiğini söyledi. Türk tiyatrosuyla buluşan insanların mutluluğunu görmekten keyif aldıklarını ifade eden Kellecioğlu, şunları söyledi:
'ÖNEMLİ OYUNCULAR GELDİ'
"Bir yıldır verdiğimiz bu emeğin hakikaten karşılığını bulduğunu gördükten sonra, festivalin büyümesi, yükselmesi hususunda daha neler yapabileceğimizi, festival bitiminden sonra da tekrar oturup arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. Çünkü Türk tiyatro dünyasının çok önemli insanları Frankfurt'a geldiler. Buradaki Türk ve Alman tiyatroseverlerle buluştular. Oyunlarımızın doluluk oranları çok çok iyi. Salonumuzdaki Alman seyircinin Türk tiyatrosuyla buluşması, ayrı bir keyif veriyor. Gençlerimizin atölyelere inanılmaz ilgisinin olması bizi ayrıca mutlu etti."
170 ÜLKEDEN İZLEYİCİ POTANSİYELİ
" Avrupa
'nın ilk Türk tiyatro festivalini yaptık. Her yıl aynı heyecanı yaşamak ve o lezzetle bu güzelliklerin üstüne koyarak büyümesi de festivalin ne kadar doğru bir yolda olduğunu gösteriyor. Festivalin daha da büyüyerek ve gelişerek yoluna devam edeceğini umut ediyoruz. İlk yıl 5 gün süren, ikinci yıl 7 güne ulaşan festival, son 4 yıldır 10 gün sürüyor. Bunu bir aya yaymanın derdine düştük. Çünkü doyamıyoruz. Dostluklar-arkadaşlıklar kuruluyor, Türklerin, hatta Frankfurt ve çevresinde yaşayan 170 ayrı ülke insanının, Türkçe ve Almanca bilen bu toplumun ciddi anlamda Türk tiyatrosuna ilgisi de daha başka bir şey. Amacımız, Türk dili ve kültürünün Avrupa'da yaygın bir şekilde yaşanması, toplumların sanatla bir araya gelip kaynaşması. Türk tiyatrosunun Avrupa'da varlığını hissettirebilmek, bununla birlikte Türk tiyatro ustalarına bir saygı duruşunda bulunabilmek. Çocuklarımızın kendi dillerini, kültürlerini unutmamaları."
'ÜCRETSİZ OLSUN İSTİYORUZ'
"Çocuk tiyatrolarına da ilgi büyük. Tiyatro Frankfurt kendi oyunlarını oynuyor ama festivalle bunu iyice taçlandırarak, umut ediyorum 7'nci yılda bir aya yayarız ve gerekli maddi destekleri de bulabilirsek oyunları ücretsiz yapmak arzumuz. Çünkü Türkiye
'deki birçok festival ücretsiz. Saat 09.00'da biletleri çıkarıyorlar, saat 12.00'de 600-700 kişilik bir salonun biletleri bitmiş oluyor. Biz aslında bilet satmak istemiyoruz. Zaten birçok kişiye davet gönderiyoruz. Bizim bu yaptıklarımızı görsünler diye özellikle Almanları davet ediyoruz. Dolayısıyla toplumların bir arada yaşaması, birlikte olmaları, bu festivallerle tiyatroyla daha da bir anlam kazanıyor."
'TİYATRO BİRLEŞTİRİYOR, BARIŞTIRIYOR'
"Herkes gayet mutlu. Bir tek sorun, festivalin biraz daha belki maddi olarak aksaklıkları var. Onu da çözdüğümüzde daha çok duyulacak. Festivalin Türkiye ve Almanya
için ne kadar önemli olduğunun farkına varacaklar ki, varmaya başladılar. Frankfurt Başkonsolosluğu himayelerindeki bu festival uzun yıllar devam edecek. Çünkü tiyatro birleştiriyor, barıştırıyor, bir araya getiriyor. Tiyatro, kömür kırıntıları arasında kalmış tek kristal parçamız."