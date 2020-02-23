Dr. gündoğdu başkale'deki fay, doğu ve kuzey anadolu fayı ile ilgisiz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dr. gündoğdu başkale'deki fay, doğu ve kuzey anadolu fayı ile ilgisiz - Son Dakika

Dr. gündoğdu başkale'deki fay, doğu ve kuzey anadolu fayı ile ilgisiz

6 saat önce

JEOFİZİK uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, İran'da meydana gelen ve Van'ın Başkale İlçesi'nde 9 kişinin ölümüne neden olan depremle ilgili konuştu.

JEOFİZİK uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, İran'da meydana gelen ve Van'ın Başkale İlçesi'nde 9 kişinin ölümüne neden olan depremle ilgili konuştu. Dr. Gündoğdu, can kaybının derme-çatma malzemelerle yapılan konutlardan kaynaklandığını belirterek, bu depremin Kuzey veya Doğu Anadolu Fayı ile ilgisi olmadığını söyledi.

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Bölümü'nden emekli Dr. Oğuz Gündoğdu, Beylikdüzü'nde DHA muhabirinin sorularını yanıtlarken şunları söyledi:

"Benim dikkatimi çeken buradaki hepsi birbirine benzeyen, hayvancılığa dayalı evler. 5 köyde hasar var. Bunların çok yakınından Başkale fayının geçtiğini anlıyoruz. Fayın geçtiği köylerdeki kerpiç ? taş binaların hepsi birbirine geçmiş. Taş yapılardan da bina yapılıyor. Bunların hiç birinde mühendislik kurallarına uyulmayan taş yapılar. Başkale fayı yüzyıllardır bilinen bir fay. Buralara gidip eğitimler verilmeli. AFAD, köylerde nasıl yapılar yapılacağına dair eğitimler vermeli. Elazığ'daki Sivrice depreminde birçok bina yıkılmadı ama harabe durumda. Onlar betonarme yapılardı. Bu deprem; Doğu Anadolu veya Kuzey Anadolu Fayı üzerinde değil. Bazı yorumcuların söylediğinin aksine ne Doğu ne de Kuzey Anadolu Fayı ile ilgisi yok. O faylar, Karlıova'da kesişir, biter. Van'a yakın bir fay sistem. 'Van'ı etkiler mi gibi 'bir can alıcı soru var. Ancak, etkilemez farklı sistem. Van 1911'de depreme uğradı. Başkale depremi ana bileşimlere göre doğru atımlı bir deprem. Artçıların fazla devam etmemesi gerek. 3-4 büyüklüğündeki artçılar görülebilir. 1-2 ay artçılar sürer. Bu fay sistemi tarih boyunca büyük depremler üretmiş. Başkale'de başlıyor, Van'ın içine uzanıyor. Artçıların büyüme ihtimali de var. Oradaki binalar taş üstüne taş konularak yapılmış. Bunlara bina demeye bin şahit ister. Bu yapılardan vazgeçilmesini devletin zorunlu hale getirmesi gerek. Fay sistemlerinin yanında da ev yapabilirsiniz. Ama bunun belli mühendislik kuralları var. Burada ölen 9 kişi için boşu boşuna öldüklerini söyleyebilirim."

Dr. gündoğdu başkale'deki fay, doğu ve kuzey anadolu fayı ile ilgisiz

Oğuz Gündoğdu, Gündoğdu, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van'daki depremde eşini ve çocuklarını kaybeden kadının feryadı yürekleri dağladı
İran'da meydana gelen ikinci depremin ardından vatandaşlar sokağa çıktı CNN Türk muhabiri canlı yayında depreme yakalandı İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı

Son Dakika Haberleri
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 22:21:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dr. gündoğdu başkale'deki fay, doğu ve kuzey anadolu fayı ile ilgisiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]