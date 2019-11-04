Dr. Mustafa Tayfun Üstün Güneş Vakfı'nın konuğu oldu

Güneş Vakfı tarafından düzenlenen Geleneksel Cuma Günü Konferansları'nın bu haftaki konuğu, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Tayfun Üstün oldu.



Üstün, Osmanlı döneminde tebanın bir kısmını oluşturan Ermenileri, imparatorluğun kimi yerlerinde Millet-i Sadık-a olarak isimlendirmenin hatalı olacağından bahsederek konuşmasına başladı.



24 Nisan'da yaşanan olayları anlatan Üstün şu ifadeleri kullandı; "24 Nisan günü yapılan tutuklamalar sivil Ermenileri kapsamazken asıl hedef alınan Ermeni komitacılar olmuştur. 27 Mayısta ise Ermeniler ülkenin kimi bölgelerinden sevk edilmeye başlanmıştır. Yakın zamanda bu sevk zorunlu göç olarak isimlendirilse de aslında yapılan imparatorluğun bir şehrinden başka bir şehrine yani ülke içinde yer değiştirme işlemidir. Ayrıca yapılan sevk, hükümet tarafından gelişi güzel yapılmamış aksine can kaybını ve olası olumsuzluklara önlem almak için yapılmıştır."



Sevk edilen Ermenilerin sayısına da değinen Üstün, Diasporanın iddia ettiği gibi 1.5 milyon gibi bir sayının hayal ürünü olduğunu ve Ermeni nüfusunun tarihin hiç bir döneminde o kadar yüksek olmadığını ifade etti.



Üstün, ayrıca Temsilciler Meclisinin kararlarında siyasi olayların etkili olduğunu belirterek Son dönemde ise ABD'de yaşanan gelişmelerde dahi Temsilciler Meclisi'nin Türkiye alehtarı bir kararın alınmasına yol açtığını söyleyerek konuşmalarına son verdi.



Konferansın ardından ise vermiş olduğu değerli bilgilerden dolayı katılım belgesi veren Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan şu ifadeleri kullandı; "Dünya gündeminde ülkemiz ile ilgili önemli bir konu olan Sözde Ermeni Sorunu hakkında bizleri tarihi gerçeklere dayanarak aydınlatan Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Tayfun Üstün'e çok teşekkür ederim. Ayrıca yüksek lisansını Londra Üniversitesi'nde tamamlayan, Doktora öğrenimini ise Exeter Üniversitesi'nde tamamlayan ve Ermeniler hakkında çok ciddi araştırmalar yapan Mustafa Tayfun Üstün hocamızı Atatürk Üniversitesine kazandırdığı için Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya çok teşekkür ederim. Şunu da belirtmek isterim ki iler ki dönemlerde Güneş Vakfı Ermeni Masası tarafından oluşturulan ekipler, Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak gençlerimiz bu konuda bilinçlendirecektir. "Hepimiz Ermeniyiz veya Ermenilerle biz kardeşiz" gibi safsataları bir kenara bıkacağız. Gençlerimizi yeni tabirle laytlaştırmaya/ yumuşatmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz. Karabağ'a Azerbaycan bayrağı çekilinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Barış Pınarı bize iyi bir ders vermiştir. Bizlerde gereken dersleri çıkarmak zorundayız." - ERZURUM