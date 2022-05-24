Drift atan ehliyetsiz kadın sürücüye 16 bin 473 TL para cezası - Son Dakika
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Drift atan ehliyetsiz kadın sürücüye 16 bin 473 TL para cezası

24.05.2022 10:52

Ehliyetsiz araçla drift yaparken yakalanan kadın, polise dakikalarca dil döktü - Drift atan ehliyetsiz kadın sürücüye 16 bin 473 TL para cezası Antalya'nın Manavgat ilçesinde durdurulan aracı kullanan Zeynep U.

Ehliyetsiz araçla drift yaparken yakalanan kadın, polise dakikalarca dil döktü

- Drift atan ehliyetsiz kadın sürücüye 16 bin 473 TL para cezası

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde durdurulan aracı kullanan Zeynep U.'ya drift atmaktan 9 bin 125 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, araç sahibine de 3 bin 674 TL olmak üzere toplam 16 bin 473 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, 07 LDS 12 plakalı aracın Herford Caddesi'nde drift attığı ihbarı, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Araç Hisar Caddesi üzerinde durdurulurken, aracı kullanan Zeynep U. isimli kadın sürücü drift attığını kabul edip bunu trafik için tehlike olmayan yerde yaptığını iddia etti. Ehliyeti olmadığı belirlenen ve trafik ekiplerine ceza yazmamaları için dil döken Zeynep U. ve arkadaşına drift atmaktan 9 bin 125 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, araç sahibine de 3 bin 674 TL olmak üzere toplam 16 bin 473 TL para cezası uygulandı.

Aracı kullanan Zeynep U. ve araçta bulunan arkadaşları, görüntü çekmekte olan muhabire görüntü çekmemesi için uyarılarda bulundu. Muhabirin çekime devam etmesi üzerine bu kez hakkında şikayette bulunacaklarını belirten gençler, en sonunda yüzlerinin görünmemesi için dil döktü.

Drift atan ehliyetsiz kadın sürücüye 16 bin 473 TL para cezası
Drift atan ehliyetsiz kadın sürücüye 16 bin 473 TL para cezası
Drift atan ehliyetsiz kadın sürücüye 16 bin 473 TL para cezası
Drift atan ehliyetsiz kadın sürücüye 16 bin 473 TL para cezası

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Kaynak: İHA

Para Cezası, Türk Lirası, Manavgat, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Drift atan ehliyetsiz kadın sürücüye 16 bin 473 TL para cezası - Son Dakika


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