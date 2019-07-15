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Driftseverler Lapseki'de buluştu

1 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 300'e yakın modifiyeli araç drift gösterisi için bir araya geldi.

Driftseverler Lapseki'de buluştu, System.String[]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 300'e yakın modifiyeli araç drift gösterisi için bir araya geldi.

Yıkılan eski İlçe Tarım Müdürlüğü önünde gerçekleşen organizasyonda araç sürücüleri, özel olarak hazırlanan pist alanına girerek hünerlerini sergiledi. Organizasyona başkanlık eden İlkay Demircan, Çanakkale'nin yanı sıra Bursa, Bandırma, Balıkesir gibi büyük illerden de iştirak olduğunu söyledi. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da modifiyeli araçların şovunu beğendiğini ifade ederek, "Bu gün farklı bir alanda gençlerimizin duygularına ortak olmak için buraya geldik. Heyecan ve adrenalin dolu bir organizasyon. İlçenin farklı faaliyetlere ev sahipliği yapması bizleri de mutlu etti" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE
İlçe Tarım Müdürlüğü, Çanakkale, Lapseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:17 Kaynak: İHA
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