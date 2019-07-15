Driftseverler Lapseki'de buluştu
1 saat önce
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 300'e yakın modifiyeli araç drift gösterisi için bir araya geldi.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:17 Kaynak: İHA
'nin Lapseki
ilçesinde 300'e yakın modifiyeli araç drift gösterisi için bir araya geldi.
Yıkılan eski İlçe Tarım Müdürlüğü
önünde gerçekleşen organizasyonda araç sürücüleri, özel olarak hazırlanan pist alanına girerek hünerlerini sergiledi. Organizasyona başkanlık eden İlkay Demircan, Çanakkale'nin yanı sıra Bursa
, Bandırma
, Balıkesir
gibi büyük illerden de iştirak olduğunu söyledi. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz
da modifiyeli araçların şovunu beğendiğini ifade ederek, "Bu gün farklı bir alanda gençlerimizin duygularına ortak olmak için buraya geldik. Heyecan ve adrenalin dolu bir organizasyon. İlçenin farklı faaliyetlere ev sahipliği yapması bizleri de mutlu etti" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE
Tekirdağ'da türü bilinmeyen milyonlarca böceğin istilasına uğrayan mahalleli zor günler geçiriyor Emeklilerden sorunlarına çözüm bildirisi: AK Partili vekil, taleplerin çözümü için söz verdi Erdoğan'dan milletvekillerine "yeni parti" talimatı: Konuşmayın 2030'dan geldiğini söyleyen Noah'ın gerçek kimliği ortaya çıktı