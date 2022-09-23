DSİ GENEL MÜDÜRÜ AKCA TÜRKİYE SU STRESİ ALTINDA OLMAYA DEVAM EDECEK - Son Dakika
Üye Girişi

DSİ GENEL MÜDÜRÜ AKCA TÜRKİYE SU STRESİ ALTINDA OLMAYA DEVAM EDECEK

23.09.2022 15:44

DEVLET Su İşleri Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, "Su stresi değişen bir parametre değil. Su kaynaklarının miktarıyla nüfusumuz arasındaki orana bağlı bir değer. Su miktarı değişmiyor hatta azalıyor.

DEVLET Su İşleri Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, "Su stresi değişen bir parametre değil. Su kaynaklarının miktarıyla nüfusumuz arasındaki orana bağlı bir değer. Su miktarı değişmiyor hatta azalıyor. Dolayısıyla Türkiye su stresi altında olmaya devam edecek çünkü nüfusumuz giderek artıyor ve iklim değişikliği de su kaynaklarımızı azaltıyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen 'İklim Değişikliği Çerçevesinde Su Kaynaklarının Mevcut Durumu ve Geleceği' konulu çalıştaya katıldı. Akca, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Akca, Türkiye'nin su stresi altında olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'mizde şu anda 930 civarında baraj var. 180 milyar metreküp toplam su depolama hacmimiz var. Bu depolarımızın olması yağışın bol olduğu zamanlarda depolayabilmek, kurak zamanları daha rahat geçirmemizi sağlıyor" dedi.

Prof. Dr. Lütfi Akca, "Geçtiğimiz eylül ayından bu aya toplu değerlendirirsek meteorolojik açıdan ortalama seviyelere yakın bir dönem geçirdik. 2019-2021 yılında bir kısmında yaşadığımız kuraklık kadar kuraklık yaşamadık. Şu anda su kaynaklarımız açısından bu yıl sulama döneminde bir sıkıntımız çıkmadı. Su kaynaklarımız bu sene sulama ihtiyaçlarımızı karşıladı. İçme ve kullanma suyu açısından da şehirlerimizde bir sıkıntı henüz yok. Olmayacak diye de tahmin ediyor, bekliyoruz. Yerel ölçekte köyler, mahallelerde susuzluk bulunabilir. Bu bazen su kaynağının yetersiz olduğuna bağlı olabildiği gibi bazen de su alt yapısının yetersizliğine bağlı olabiliyor" diye konuştu.

"YAĞIŞLARIN UZUN SÜRELİ, HAFİF ŞİDDETLİ OLMASI BARAJLARA FAYDALI"

Prof. Dr. Akca, "Yağışlar geldikçe barajlarımızı dolduracaktır, yer altı suyumuzu besleyecektir. Kar da çok önemli. Çok hızlı yağan, kısa sürede şiddetli yağışların olduğu yağmurların hepsi barajlarda tutulamıyor. Derelerde boşa akıp gidebiliyor. Yağışların daha uzun süreli fakat daha hafif şiddetli yağması barajların beslenmesine faydasını artırıyor. Yağmurlar yağdıkça barajlar inşallah beslenecek, şu anda su sıkıntımız gözükmüyor" şeklinde konuştu.

"180 MİLYAR METREKÜP TOPLAM SU DEPOLAMA HACMİMİZ VAR"

Prof. Dr. Akca şöyle devam etti:

"Kuraklıkla mücadelenin birinci silahı suyu çok yağdığı zamanlarda, yağışın bol olduğu zamanlarda, sel taşkın zamanlarında kullanmadığımız suyu depolayabilmek. Suyun yağmadığı zamanlarda kurak dönemlerde de bunları harcayabilmek. Bu noktada barajlarımız büyük önem taşıyor çünkü Türkiye'mizde şu anda 930 civarında baraj var. 180 milyar metreküp toplam su depolama hacmimiz var. Bu depolarımızın olması yağışın bol olduğu zamanlarda depolayabilmek, kurak zamanları daha rahat geçirmemizi sağlıyor. Şu anda ülke olarak çok daha güçlü durumdayız. Kuraklık yönetiminde çok daha dirençli durumdayız"

"SU MİKTARI DEĞİŞMİYOR HATTA AZALIYOR"

Prof. Dr. Akca, "Su stresi değişen bir parametre değil. Su kaynaklarının miktarıyla nüfusumuz arasındaki orana bağlı bir değer. Su miktarı değişmiyor hatta azalıyor. Dolayısıyla Türkiye su stresi altında olmaya devam edecek çünkü nüfusumuz giderek artıyor ve iklim değişikliği de su kaynaklarımızı azaltıyor" dedi.

Prof. Dr. Akca, "Suyun yüzde 77'sini tarımsal sulamada kullanıyoruz. Vatandaş tek başına bir şey yapacak durumda değil ama devletin sunduğu imkanları, alt yapıları çiftçilerimizin iyi değerlendirerek suyu doğru ve bilinçli kullanmaları gerekiyor. Ülkemizde şu anda tarımsal sulama suyunun verimli olarak kullanılmasını sağlayacak modern sulama teknolojisinin yaygınlık oranı yüzde 40. Suyu az kullanan ev içi teknolojilerin duş başlıkları, musluklar gibi şeylerin kullanımının yaygınlaştırılması, şahsi kullanımlarımızda musluğu açık bırakmak, kapatmak gibi durumlarda tasarruflu kullanmaya dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Türkiye, su ürünleri yetiştiriciliğinde 1'inci sırada Türkiye, su ürünleri yetiştiriciliğinde 1'inci sırada AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Meriç Ovası'ndaki modern sulamaya ilişkin açıklama Açıklaması AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Meriç Ovası'ndaki modern sulamaya ilişkin açıklama Açıklaması
Kaynak: DHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Lütfi Akca, Türkiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSİ GENEL MÜDÜRÜ AKCA TÜRKİYE SU STRESİ ALTINDA OLMAYA DEVAM EDECEK - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek
15:55 Boşanma aşamasındaki Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü öne sürüldü! İddiaları İbrahim Tatlıses yalanladı
15:50 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Joshua King, yaşadığı sakatlığı sebebiyle Norveç milli takımı kadrosundan çıkarıldı
15:50 Fenerbahçeli Joshua King, Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!
15:21 Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı, İranlı kadınlara destek için saçlarını kazıttı
15:01 Milyonların beklediği EYT müjdesini Bakan Bilgin verdi: Çalışmada çözüm aşamasına geldik
14:56 Gelecek Partisi'nin "başbakanlık bizim hakkımız" çıkışının ardından İYİ Parti'den açıklama: Son noktayı Meral Akşener koyar
14:49 Rus SİHA'ları, Ukrayna ordusunun taarruzunu durdurdu! 22 askeri araç yok edildi, 120 asker öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 16:53:59. #1.11#
SON DAKİKA: DSİ GENEL MÜDÜRÜ AKCA TÜRKİYE SU STRESİ ALTINDA OLMAYA DEVAM EDECEK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement