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DSİ Kırklareli'nde taşkın bölgesindeki dere yatağını ıslah ediyor - Son Dakika

DSİ Kırklareli'nde taşkın bölgesindeki dere yatağını ıslah ediyor

06.01.2022 10:43
DSİ Kırklareli'nde taşkın bölgesindeki dere yatağını ıslah ediyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde aşırı sağanak nedeniyle taşan Lüleburgaz Deresi ıslah ediliyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde aşırı sağanak nedeniyle taşan Lüleburgaz Deresi ıslah ediliyor.

DSİ Kırklareli 112. Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 28 Aralık Salı günü sağanağın ardından Yılmaz ve Yıldırım mahallelerinden geçen derenin taştığı bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Yıldırım Mahallesi'nde yan yatan iki katlı binanın önüne 300 metre uzunluğunda 3 metre yüksekliğinde taş tahkimatı yaptı.

İş makinesiyle yeni bir taşkın riskine karşı dere seti de güçlendirildi.

DSİ 112. Şube Müdürü Nurettin Kıvrak, AA muhabirine dere yatağının baştan sona ıslah edileceğini söyledi.

Taş istif çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Kıvrak, yerleşim yerlerinde derenin taşmasına bağlı can ve mal kayıplarının yaşanmaması için çalıştıklarını kaydetti.

Kıvrak, çalışmaların en kısa sürede sona ereceğini sözlerine ekledi.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Kırklareli, Lüleburgaz, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSİ Kırklareli'nde taşkın bölgesindeki dere yatağını ıslah ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: DSİ Kırklareli'nde taşkın bölgesindeki dere yatağını ıslah ediyor - Son Dakika
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