AB'nin çelik ürünlerine koruma önlemleri davasında Türkiye lehine karar - Son Dakika
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AB'nin çelik ürünlerine koruma önlemleri davasında Türkiye lehine karar

06.05.2022 10:47
AB'nin çelik ürünlerine koruma önlemleri davasında Türkiye lehine karar

TİCARET Bakanlığı'nca Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) başlattığı davada, Avrupa Birliği'nin (AB) çelik ürünlerinde 2018 yılında uygulamaya başladığı korunma önlemlerinin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğuna hükmedildiği belirtildi.

TİCARET Bakanlığı'nca Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) başlattığı davada, Avrupa Birliği'nin (AB) çelik ürünlerinde 2018 yılında uygulamaya başladığı korunma önlemlerinin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğuna hükmedildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AB çelik ürünlerinde 2018 yılında uygulamaya başladığı korunma önlemlerine karşı Türkiye'nin DTÖ'de başlattığı davada kurulan panelin, AB'nin uygulamakta olduğu önlemlerin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğuna hükmettiği belirtildi. 29 Nisan 2022 tarihinde tüm DTÖ üyeleriyle paylaşılan panel raporunda AB'nin, önlemlerini Korunma Önlemleri Anlaşması'na uyumlu hale getirmesi gerektiğine hükmedildiği kaydedilerek, "Bu karar sonrası Türkiye, korumacı ve uluslararası kurallara aykırı uygulamaların arttığı bir dönemde kurucu üyesi olduğu DTÖ'nün mekanizmaları içinde kalarak haklılığını ortaya koymuş ve bir içtihat oluşmasına katkıda bulunmuştur. Dava sonucu, ülkemiz açısından önemli bir başarıdır. AB tarafından itiraz görmeyen ve temyiz edilmeyen 'panel raporu', önümüzdeki günlerde DTÖ'de Anlaşmazlıkların Halli Organında kabul edilecektir. Kabul edilen rapor, AB açısından kesin ve bağlayıcı olacak olup, önlemden etkilenen başta Türkiye olmak üzere birçok çelik ihracatçısı ülke kararın eksiksiz uygulanması ile AB pazarındaki kayıplarını telafi etmeye başlayabilecektir" denildi.Dava sonucuna ilişkin "Dava sonucu; üye ülkelerin, DTÖ anlaşmalarını tam olarak uygulamaması, önlem alırken salt ve keyfi korumacı amaçlarla hareket etmesi ve anlaşmaların esneklik içeren hükümlerini amacı dışında kullanmasının engellenmesi açısından önemli mesajlar içermektedir. Bundan sonraki aşamada, panel kararının eksiksiz uygulanması yönünde DTÖ nezdinde ve AB ile ikili ilişkilerimiz çerçevesinde gerekli takip yapılacaktır. Kararın AB'nin önlemlerini gözden geçireceği temmuz ayından önce çıkmış olması da bu anlamda önemlidir. AB'nin bu karar sonrasında mevcut önlemlerini uyumlaştırması gerekmektedir" denildi.


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Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği, Türkiye, Nisan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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