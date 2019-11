DTO'dan Kemer çıkarması

DTO ( Deniz Ticaret Odası ) Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediye Başkanlığı, Kemer Liman Başkanlığı ve Kemer Marina'yı ziyaret etti.



DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Meclis Üyesi İlhan Demirtaş, Şube Müdürü Cüneyt Koşu, Kemer Su Sporları Derneği (KESUD) Başkanı Abdurrahman Aydın üyeler Kubilay Yakar, Bayram Ali Talih ve diğer üyeler ile birlikte Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve ardından da Kemer Liman Başkanı Kemal Yeşil ile Kemer Marina Müdürü Levent Tokaç'ı ziyaret etti. Öncelikle Kemer Kaymakamlığı'nı ziyaret DTO heyeti, geçtiğimiz ay görevine yeni başlayan Kaymakam Murtaza Dayanç'a hayırlı olsun dileklerini iletirken, Başkan Ahmet Çetin Kaymakam Dayanç'a Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi olarak yaptıkları çalışmaları özetleyen bir konuşma yaptı ve DTO armalı şapka ile bir plaket hediye etti. Başkan Ahmet Çetin, önümüzdeki hafta sonu DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'ın Antalya'yı ziyaret edeceğini ve Kemer'e de gelerek Kemer Protokolü ve denizciler ile bir araya gelerek istek ve öneriler konusunda görüşmeler yapacağını söyledi.



"STK'lar ile her zaman iş biriliği içindeyiz"



Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Değerli Başkanı ve Üyelerinin nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerini tanıdığıma memnun oldum. Bizim yönetim felsefemiz her zaman sivil toplum kuruluşları ile her zaman işbirliği halinde olmayı gerektiriyor. Buna yönetişim diyoruz. Her türlü fikre ve konuşmaya açığız. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde inşallah belli alanlarda iş birliği içerisinde olmayı arzu ederiz" dedi.



"Deniz turizmi olarak bu yıl iyi bir sezon geçirdik"



DTO Heyetinin ikinci ziyaret noktası Kemer Belediyesi oldu. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu makamında ziyaret eden DTO Başkanı Çetin, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun yakın ilgisi için teşekkür etti. Çetin, " Deniz turizmi olarak bu yıl iyi bir sezon geçirdik. 2020 yılı için de iyi sinyaller alıyoruz. Kemer'deki üyelerimiz sezon sonu olması nedeniyle teknelerini yavaş yavaş karaya çıkartmaya başladılar. DTO olarak bölgeye yapabileceğimiz katkılarda her zaman Kemer'in yanında olacağız" ifadelerinde bulundu.



"İşbirliği her zaman için başarıya götürür"



Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da denizcilik sektörünün yanında olduklarını dile getirerek "Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanımız Ahmet Çetin ve heyeti bizi ziyaret ettiler. Çok memnun oldum. Bu yörede de kendi sektörü konusunda bizim işimize düşecek ne varsa her zaman hazırız. Çünkü kurumlar arasında böyle bir işbirliği her zaman için başarıya götürür" diye konuştu.



DTO Heyeti Kemer Liman Müdürlüğü ve Kemer G-Marina ziyareti sonrasından Antalya'ya döndü. - ANTALYA