DTSO kalitesini bir kez daha tescilledi - Son Dakika

DTSO kalitesini bir kez daha tescilledi

26.02.2021 10:07
DTSO kalitesini bir kez daha tescilledi, System.String[]

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belge Yenileme Tetkikini başarıyla geçerek mevcut kalite belgesi gözetim tetkikini başarıyla tamamladı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belge Yenileme Tetkikini başarıyla geçerek mevcut kalite belgesi gözetim tetkikini başarıyla tamamladı.

Tetkik çalışmalarının açılış programına katılan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Saydam denetleme ve kalite sistemi çalışmalarını yakından takip etti. Denetim sonrası değerlendirme yapan Başkan Şahin, "Odamız 22 Mart 2004 itibariyle ilk olarak TS EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanmış olup, 2019 Ağustos ayında Belge Yenileme Tetkikini başarıyla geçmiş, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi ile kalitesini her geçen gün daha ileriye taşımaktadır. Ayrıca 2020 yılı başlarında tüm Dünyayı etkisi altına alan Covıd 19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Eylül ayında Güvenli Hizmet Belgesini de Düzce İlinde ilk alan kurum DTSO olmuştur. Kasım 2019 da gerçekleştirilen TOBB Akreditasyon Belge Yenileme Tetkikini de başarıyla tamamlayarak Türkiye'de ilk defa C sınıfı Oda statüsünden A grubu Oda statüsüne yükselerek başarılarını zirveye taşımıştır. 2021 yılında da Vizyon ve Misyonumuzu revize ettik. Bu kapsamda yeniçağın gerekliliği olan teknoloji, dijitalleşme, tarım ve turizm hedeflerimizle birlikte üniversite-sanayi işbirliğiyle üyelerimizin memnuniyetini en üst seviyeye taşımak için çabalıyoruz. 2021 iş planımızda yer verdiğimiz 31000 Risk Yönetimi Belgelendirme çalışmaları ve 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi kapsamında kurumsallaşma kapasitemizi daha yükseklere taşımayı hedefliyoruz. Odamızın belge yenileme sürecinde çalışmalara katılım sağlayan tüm personelimize de ayrıca teşekkür ediyorum" ifadeleri kullandı.

TS ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme 1. gözetim tetkiki 24 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirildi. TSE Baş Tetkik Görevlisi Yüksek Mühendis Fatma Eğri, DTSO birimlerinde süreç yönetimine ilişkin, hizmet sunumu, izleme, ölçme, analiz ve kontrollerini sağladı.

Kurumsal Yetki Görev ve Sorumluluklar, Genel Sekreter Yrd. ve Muhasebe Müdürü Şenol Keten, Operasyonel Planlama ve Kontrol, Hizmet Sunumu Oda Sicil ve Sanayi Müdürü Yasin Göçmen, Belgeler Müdürü Mine Aydın, Risk ve Fırsatları belirleme faaliyetleri, üye ilişkileri ve memnuniyeti hakkında bilgiler aktardılar.

Denetim sonuçları TSE Baş Tetkik Görevlisi Yüksek Mühendis Fatma Eğri'nin katılımıyla gerçekleştirilen kapanış toplantısıyla sona erdi. Başarılı bir tetkik süreci geçirildiğini ifade eden Eğri üst yöneticilerin yanı sıra, müdürlüklerde süreç yönetiminin uygulamasında gösterilen özen nedeniyle Birim Müdürleri ve Kalite Sorumlusuna teşekkür etti. Eğri, inceleme sonuçlarına göre, Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının TS ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'nin bir yıl daha geçerliliğini koruyacağını belirtti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Kalite ve Eğitim Sorumlusu Vildan Yılmaz, odanın tüm süreçlerin ölçümlendiği, istendiği anda rapor haline getirebildiği bir Kalite Yönetim sistemi oluşturduklarını söyledi. DTSO'nun riskleri ve fırsatlarını bilen ve değerlendiren çevre, iş sağlığı ve güvenliği, iş sürekliliği gibi özellikle çoklu yönetim sistemleri kullanan, hizmet ve bilgi tabanlı faaliyet gösteren kuruluşlar için kullanıcı dostu olduğunu aktaran Yılmaz, bunun aynı zamanda TS ISO 9001: 2015 öngörülen maddeleri arasında olduğunu aktardı. - DÜZCE

DTSO kalitesini bir kez daha tescilledi

Murat Saydam, 22 Mart, Türkiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DTSO kalitesini bir kez daha tescilledi - Son Dakika


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