DÜ ile Düzce OSB eğitim protokolü imzaladı - Son Dakika

Düzce Üniversitesi (DÜ) ile Düzce Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Düzce OSB çalışanlarına DÜ enstitüleri tarafından verilecek lisansüstü eğitiminden yararlanma imkanı sunulduğu belirtildi.

Düzce Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen protokole Düzce Valisi Cevdet Atay'ın onayı ile DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Düzce OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yirmibeşoğlu'nun imza attığı kaydedildi.

İmzalanan protokolün, Düzce OSB ile bünyesindeki işletmelerin sahibi ve ortakları ile OSB'de çalışan personele, DÜ enstitüleri tarafından verilecek lisansüstü eğitimin yürütülmesine ilişkin esasları kapsadığı ifade edildi.