DÜ Rektörü Prof. Dr. Gül, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Guliyev'i ağırladı - Son Dakika

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DÜ Rektörü Prof. Dr. Gül, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Guliyev'i ağırladı
6 saat önce
Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev'i ağırladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:46 Kaynak: İHA
Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev'i ağırladı.
Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, 20 Ocak'ta SSCB ordusunun Azerbaycan'da silahsız halka karşı yapmış olduğu olayda katledilen şehitleri anma programı için geldiği Diyarbakır'da Rektör Prof. Dr. Talip Gül'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkonsolos Nuru Guliyev, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ile fikir alışverişinde bulunarak, iki ülke üniversiteleri arasında geliştirilebilecek ortak projeler hakkında görüştü. - DİYARBAKIR
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