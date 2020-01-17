DÜ Rektörü Prof. Dr. Gül, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Guliyev'i ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DÜ Rektörü Prof. Dr. Gül, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Guliyev'i ağırladı - Son Dakika

DÜ Rektörü Prof. Dr. Gül, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Guliyev'i ağırladı

6 saat önce

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev'i ağırladı.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Gül, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Guliyev'i ağırladı, System.String[]

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev'i ağırladı.


Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, 20 Ocak'ta SSCB ordusunun Azerbaycan'da silahsız halka karşı yapmış olduğu olayda katledilen şehitleri anma programı için geldiği Diyarbakır'da Rektör Prof. Dr. Talip Gül'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkonsolos Nuru Guliyev, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ile fikir alışverişinde bulunarak, iki ülke üniversiteleri arasında geliştirilebilecek ortak projeler hakkında görüştü. - DİYARBAKIR

Dicle Üniversitesi, Nuru Guliyev, Azerbaycan, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:46 Kaynak: İHA
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