Düğün bitti, hesaplaşma başladı! Damadın misafirine attığı mesaj pes dedirtti - Son Dakika
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Düğün bitti, hesaplaşma başladı! Damadın misafirine attığı mesaj pes dedirtti

Düğün bitti, hesaplaşma başladı! Damadın misafirine attığı mesaj pes dedirtti
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Artan organizasyon maliyetleri ve düğün takıları, akıllara durgunluk veren bir olaya sahne oldu. İddiaya göre bir damat, düğün sonrasında kamera kayıtlarını inceleyerek zarfına 400 TL koyduğunu tespit ettiği bir yakınına IBAN gönderip yediği yemeğin parasını talep etti.

Son dönemde düğün salonu ve ikram masraflarının artmasıyla birlikte takı merasimleri aileler için bir bütçe denkleştirme aracı haline gelirken, duyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Düğün merasiminin ardından kimin ne kadar takı taktığını ve masrafların ne ölçüde karşılandığını öğrenmek isteyen damat, işi bir adım ileri taşıdı. Takı törenine ait kamera kayıtlarını ve misafirlerin verdiği hediye zarflarını büyük bir titizlikle incelemeye alan damat, saniye saniye izlediği görüntülerle zarfların kime ait olduğunu tek tek eşleştirdi.

400 TL'Yİ GÖRÜNCE IBAN GÖNDERDİ

Yapılan bu detaylı tespit işlemleri sırasında, damadın bir yakınının hediye zarfının içerisine yalnızca 400 TL koyduğu ortaya çıktı. Taktığı tutarı, düğün mekanındaki kişi başı yemek maliyetinin çok altında bulan damat duruma tepkisiz kalmadı. Olayı kişiselleştiren damat, düğününe katılan yakınına doğrudan mesaj yoluyla ulaşarak kendi banka hesap numarasını (IBAN) gönderdi ve misafirinden düğünde yediği yemeğin parasını karşılamasını talep etti.

"KİMSE KİMSEYİ BESLEMEK ZORUNDA DEĞİL"

Mesajda 4 kişi yemek yediklerini ve 5400 TL tutuğunu belirten damat 500 lirada daha istedi. Parayı aldıktan sonra öfkesi geçmeyen damat, "Bir daha böyle bir terbiyesizlik yapmayın. Her şeyin bir adabı var ve kimse kimseyi beslemek sorunda değil" diyerek konuşmayı sonlandırdı.

Düğün bitti, hesaplaşma başladı! Damadın misafirine attığı mesaj pes dedirtti

Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Düğün bitti, hesaplaşma başladı! Damadın misafirine attığı mesaj pes dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • rahmisancak6134@gmail.com [email protected]:
    sana yemekli düğün kim yap dedi hava atacağım diye pahalı düğün yap sonra milletten takı bekle adam senin düğününe gelebilmek için belkide bir depo mazot yaktı kuaför masrafı vs bunlarıda sen öde bari 7 0 Yanıtla
  • Muhammet Kavak Muhammet Kavak:
    Büyük ihtimal damat 400 tl takan kisinin düğününe katilmis ve fazla para takmis ki 400 tl takinca ayar olmuş böyle yüzsüzlük yapmiş yoksa insan olan böyle davranmaz 4 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    Adam haklı evlenenlere yardım etmek lazım bi ordu gibi gelip yemek yiyenler sonrada yardım etmeyi bırak yediğinin yarısını takıp yol alıyorlar herkes takı listesini sosyal hesabından paylaşsın paylaşsınki yüzsüz ve uyanıklar günyüzüne çıksın 1 3 Yanıtla
  • 61trabzon 61trabzon:
    nikah yapsaydın sana yemekli yap kim dedi tutmuyorsa bi yerin 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Düğün bitti, hesaplaşma başladı! Damadın misafirine attığı mesaj pes dedirtti - Son Dakika
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