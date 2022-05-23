Düğünde takılan takı akıllara durgunluk verdi! Gelin ve damada tam 2,5 kiloluk altın hediye edildi - Son Dakika
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Düğünde takılan takı akıllara durgunluk verdi! Gelin ve damada tam 2,5 kiloluk altın hediye edildi

23.05.2022 16:21

Hakkari'de dünya evine giren iş insanı Aydın Çiftçi'nin oğlu Cengiz Çiftçi ile Tuba Egin'in düğün davetine binlerce misafir katıldı. Düğünde gelin Tuba Egin'e yaklaşık 2,5 kilo altın takılırken damada ise dolar ve TL olarak 2 milyon 200 bin TL takıldı.

Hakkarili çinko madeni işletmecisi Aydın Çiftçi'nin avukat oğlu Cengiz Çiftçi ile 4 yıl önce tanıştığı Diyarbakırlı öğretmen Tube Egin hayatını birleştirdi. Çift için Hakkari'nin Üzümcü köyü Derav Mahallesi'ndeki evlerinin önünde düğün yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi.

TOPLANAN ALTINA VE PARA DUDAK UÇUKLATTI

Düğünde davetliler gelin ve damada takı takmak için adeta yarıştı. Geline yaklaşık 2,5 kilo altın takılırken, damat için de dolar ve TL olarak 2 milyon 200 bin TL toplandı.

4 YIL ÖNCE BAŞLAYAN ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Damadın babası Aydın Çiftçi, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınları ve arkadaşlarına teşekkür ederek, "Türkiye'nin birçok yerinden, hatta yurt dışından konuklarımız burada. Çiftimizin 4 yıl önce Diyarbakır'da başlayan arkadaşlıkları düğünle sonuçlandı. Çok mutluyuz. Burada hoşgörü ortamı oluştu. Farklı kesimlerden vatandaşlar bir arada olmak bizim için ayrıca mutluluk verici" dedi.

Damat Cengiz Çiftçi ise bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

İşte çiftin düğününden kareler;

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Hakkari, Çiftçi, Düğün, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğünde takılan takı akıllara durgunluk verdi! Gelin ve damada tam 2,5 kiloluk altın hediye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düğünde takılan takı akıllara durgunluk verdi! Gelin ve damada tam 2,5 kiloluk altın hediye edildi - Son Dakika
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