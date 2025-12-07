Düğünlerinde söyledikleri şarkı başlarını yakmıştı! İddiaların odağındaki isim sessizliğini bozdu - Son Dakika
Yaşam

Düğünlerinde söyledikleri şarkı başlarını yakmıştı! İddiaların odağındaki isim sessizliğini bozdu

Düğünlerinde söyledikleri şarkı başlarını yakmıştı! İddiaların odağındaki isim sessizliğini bozdu
07.12.2025 16:23
Düğünlerinde söyledikleri şarkı başlarını yakmıştı! İddiaların odağındaki isim sessizliğini bozdu
İzmir'de Öznur ve Hasan Başkaya çifti, kendi düğünlerinde "Ne Bilsin Eller" şarkısını söyledikleri videonun ardından eserin sahibi Ankaralı Coşkun'un uzlaşma için 300 bin TL talep ederek dava açtığını öne sürdü. İddialara yanıt veren Ankaralı Coşkun, davanın düğünde şarkının söylenmesinden değil, çiftin bu şarkıyı izinsiz kullanarak çektikleri klipte yer vermelerinden dolayı açıldığını belirtti.

İzmir'de yaşayan konservatuar mezunu Hasan Başkaya ve amatör olarak şarkı söyleyen memur Öznur Başkaya, 2023'ün Haziran ayında dünya evine girdiler. Müzik tutkunu Başkaya çifti, düğünlerinde Ankaralı Coşkun'a ait "Ne Bilsin Eller" şarkısını söyleyerek çıktı. Çift, hem bu günlerini ölümsüzleştirdi hem de düğüne katılanlardan büyük alkış aldı.

300 BİN TL TALEP ETTİ

Şarkı söyledikleri video, sosyal medyada; özellikle de düğün sayfalarında paylaşıldı ve eserin sahibi Ankaralı Coşkun da videolardan birinin altına yorum yazarak çifti tebrik etti. Başkaya çifti, büyük ilgi gören görüntülerin ardından beklemedikleri bir süreçle karşılaştı. Eserin sahibi Ankaralı Coşkun olarak bilinen Coşkun Direk'in, videonun yayılması üzerine çift hakkında şikayetçi olduğu ve uzlaşma için 300 bin lira talep ettiği öne sürüldü.

"ŞARKIYA İZİNSİZ KLİP ÇEKTİLER"

Çıkan haberlerin ardından Çoşkun Direk, kendisine ait eserin izinsiz kullanılıp klip çekildiğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün magazinsel bir konuyla karşılaştım. Sözde bir olay üzerinden, bir hanımefendi ve beyefendinin düğünlerinde benim 'Ne Bilsin Eller' isimli eserimi çıkış şarkısı olarak okumaları nedeniyle güya ben onları mahkemeye vermişim. Evet, bir mahkeme süreci var; ancak bu işlemi ben başlatmadım. Eserlerim tamamen koruma altında olduğu için hukuki takip avukatlarım ve şirketim tarafından yürütülmüş. Fakat önemle belirtmeliyim ki, bu dava düğünde benim eserimi okumalarıyla ilgili değildir. Bahsettiğim hanımefendi ve beyefendi tamamen başka bir sebeple hukuki sürece dahil edilmişler. Buna rağmen, şahsımı karalamak ve bir linç kampanyası oluşturmak amacıyla olayı medyaya çarpıtarak servis etmişler ve sanki sorun eserimi okumalarıymış gibi bir algı oluşturmaya çalışmışlardır. Oysa bunun konuyla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Benim eserlerimi herkes okuyabilir; zaten insanlar okusun diye paylaşıyorum. Bu manipülasyon nedeniyle avukatıma manevi tazminat davası açılması talimatını da verdim; hukuki süreç manevi yönden de başlatılmıştır. Haklıyı ve haksızı o zaman siz daha iyi ayırt edersiniz"

Güncel, Müzik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Düğünlerinde söyledikleri şarkı başlarını yakmıştı! İddiaların odağındaki isim sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat Çil Murat Çil:
    Hadi ordan çakal üç kuruşluk adammışsın 95 12 Yanıtla
    Omer KAHYA Omer KAHYA:
    adamın hakkıdır herkes kafasına göre mi kullanacak şarkıyı 19 61
  • 125896 125896:
    ulan varya ülke iyice çığırından çıkmış , o zaman niye şarkı yapıyorsun kardeş insanlar söylemeyecek ise ???? 83 7 Yanıtla
  • ozcan1974 ozcan1974:
    Aç herif sanki çok popülersin 61 6 Yanıtla
  • Emin Köroğlu Emin Köroğlu:
    kaç paralık adam oldugunu belli ettin. 33 4 Yanıtla
  • Erkut Köse Erkut Köse:
    bu ülkede artık ezana bile telif geliyor adam da alır tabikii 2 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Düğünlerinde söyledikleri şarkı başlarını yakmıştı! İddiaların odağındaki isim sessizliğini bozdu - Son Dakika
