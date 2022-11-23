'Dükkana aldığın altınlar FETÖ terör örgütü tarafından satıldı' dediler, kuyumcuyu 750 bin TL dolandırdılar

FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan 5 zanlı tutuklandı

Zanlılara Erzurum merkezli şafak operasyonu, 3 ilde yakalandılar

ERZURUM Erzurum'da Ağustos ayında telefon ile aradıkları kuyumcuya 'kendisinde bulunan altınların FETÖ terör örgütü tarafından satıldığını, satın almış olduğu altınlar üzerinde kriminal inceleme yapılabilmesi için kendilerine verilmesi gerektiğini' söyleyen 5 zanlı, kuyumcu işletmecisini 750 bin TL dolandırdı. Olayla ilgili Erzurum merkezli 3 ilde düzenlenen şafak operasyonun da yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

Olay 12 Ağustos günü Yakutiye ilçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesinde meydana geldi. Kuyumculuk yapan M.G.'yi telefonla arayan dolandırıcılar kendilerine polis ve savcı olarak tanıttı. Daha sonra 5 zanlı M.G.'ye kendisinde bulunan altınların FETÖ terör örgütü tarafından satıldığını, satın almış olduğu altınlar üzerinde kriminal inceleme yapılabilmesi için kendilerine verilmesi gerektiğini ve ayrıca altınların kendilerine ulaşmaması durumunda örgüt üyeliğinden tutuklanacağını söyledi. Telefon görüşmesinden sonra panikleyen M.G. Diyarbakır'dan gelen zanlılara maddi değeri yaklaşık 400 bin TL değerinde ziynet eşyalarını teslim etti. Ziynet eşyaları alan zanlılar tekrar M.G.'yi arayarak kendilerine para göndermesi gerektiğini söyledi. M.G., zanlıların hesabına EFT yolu ile 350 bin TL para gönderdi. mesini sağlamış, Toplamda mağduru 750 bin TL zarara uğrayan kuyumcu M.G. dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği olarak yapılan çalışmalarda şüpheli şahısların açık adres ve kimlikleri tespit edildi. Şahısların suç örgütü hiyerarşisi içerisinde hareket ettiği anlaşılarak, şüpheli şahısları yakalamak için yaklaşık iki ay süre ile yapılan teknikli çalışmalar neticesinde Erzurum merkezli eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Olayın şüphelileri olan Ferhat T., Aydın A. ve Mehmet T. Diyarbakır'da, Rıdvan A. Antalya'da, Sadullah Ü. ise Sivas'ta saklandıkları yerlerde Erzurum Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin de katıldığı operasyon ile yakalandı.

Erzurum'a intikal ettirilen şüpheli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğünde alınan ifadelerinde yapmış oldukları eylemleri kabul ettiler. 5 zanlı işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.