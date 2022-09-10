Dükkanının karşısına rakip gelince şalterler attı! Meslektaşını öldüren fırıncı, "Pişman değilim, zevk alıyorum" dedi - Son Dakika
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Dükkanının karşısına rakip gelince şalterler attı! Meslektaşını öldüren fırıncı, "Pişman değilim, zevk alıyorum" dedi

10.09.2022 10:36

Konya'nın Beyşehir ilçesinde fırın dükkanı bulunan Sebahattin Gülbahar, dükkanının karşısına fırın açmak isteyen bir kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaralayarak dehşet saçtı. Tutuklanan katil fırıncı, adliye çıkışında gazetecilerin "Pişman mısınız" sorusuna, "Pişman değilim, zevk alıyorum. Ekmeğime mani olduğundan öldürdüm" cevabını verdi.

27 Ağustos 2022 Cumartesi günü Konya'nın Beyşehir ilçesi Dalyan Mahallesi 40463. Sokak üzerinde fırıncılık yapan Erdal Üstüner ortağı ve pastane ustası ile birlikte kiraladıkları iş yerinde olduğu esnada, kendisi gibi fırıncılık yapan Sebahattin Gülbahar'ın silahından çıkan kurşunlara hedef oldu.

1 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP 2 KİŞİYİ YARALADI

Fırıncı ve aynı zamanda harita mühendisi olan Erdal Üstüner'le birlikte yanındaki ortağı Y.A. ve pasta ustası M.Ş.'yi silahla yaraladı. Silahlı saldırı sonrası Erdal Üstüner kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından katil zanlısı, kullandığı aracı mezarlık arkasında terk ederek kayıplara karıştı.

KAFEDE YAKALANDI

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından cinayet zanlısını yakalamak için özel ekip kuruldu. Şüphelinin Ankara'da olduğu bilgisine ulaşan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde şüphelinin peşine düştü. Özel ekip tarafından firari cinayet zanlısını yakalamak için 200'den fazla güvenlik kamera görüntüsü incelendi. Ekipler iki gün önce gece saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir kafede şüpheli Sebahattin Gülbahar ve birlikte kaçtığı düşünülen Mustafa İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bu arada, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Karapınar'da bulunan şüpheli Sebahattin Gülbahar'ın oğlu R.G. ve kardeşi H.G. de gözaltına alınmak üzere Konya'ya getirildi. Kasten öldürme suçundan gözaltına alınan şüpheli Sebahattin Gülbahar ile yardım etmekten gözaltına alınan diğer şüpheliler Mustafa İ., R.G. ve H.G. soruşturmanın yürütüldüğü Beyşehir İlçe Emniyeti Müdürlüğüne sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde iki gündür devam eden sorgulamalarının ardından işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı ve diğer şüpheliler, Beyşehir Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Seydişehir cezaevine gönderildi.

"PİŞMAN DEĞİLİM, ZEVK ALIYORUM"

Katil zanlısı Sebahattin Gülbahar adliye çıkışında gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna, "Pişman değilim, zevk alıyorum" cevabı verirken; "Neden öldürdünüz?" sorusuna ise, "Ekmeğime mani olduğundan öldürdüm" yanıtını verdi.

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Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlu şehadetlerinin 100. yılında Beyşehir'de anıldı Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlu şehadetlerinin 100. yılında Beyşehir'de anıldı Konya'da silahla öldürülen fırıncının katil zanlıları tutuklandı Konya'da silahla öldürülen fırıncının katil zanlıları tutuklandı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Beyşehir, Fırıncı, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dükkanının karşısına rakip gelince şalterler attı! Meslektaşını öldüren fırıncı, 'Pişman değilim, zevk alıyorum' dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dükkanının karşısına rakip gelince şalterler attı! Meslektaşını öldüren fırıncı, "Pişman değilim, zevk alıyorum" dedi - Son Dakika
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