Dumlupınar'da "Bir aradayız, İdlib'in yanındayız" konulu toplantı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Dumlupınar'da 'Bir aradayız, İdlib'in yanındayız' konulu toplantı - Son Dakika

Dumlupınar'da "Bir aradayız, İdlib'in yanındayız" konulu toplantı

6 saat önce

AFAD Başkanlığı Koordinasyonu'nda Türkiye genelinde başlatılan "Bir aradayız, İdlib'in yanındayız" insani yardım kampanyası kapsamında, Dumlupınar ilçesinde istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Dumlupınar'da

AFAD Başkanlığı Koordinasyonu'nda Türkiye genelinde başlatılan "Bir aradayız, İdlib'in yanındayız" insani yardım kampanyası kapsamında, Dumlupınar ilçesinde istişare toplantısı gerçekleştirildi.


Dumlupınar ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis Üyesi Nafiz Uçar, kurum amirleri, kurum personelleri, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamda, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatları ile AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde başlatılan "Bir aradayız, İdlib'in yanındayız" konulu toplantıda, bölgede yaşayan insanların acılarının hafifletilmesi ve acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla başlatılan yardım kampanyasında, kamu kurum ve kuruluşlarının sivil toplum kuruluşları ile koordinasyonun sağlanarak çalışmaların bir komisyon aracılığı ile yürütülmesi hakkındaki konular görüşüldü. Muhtarlarımızın fikirleri alındı" dedi. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:41 Kaynak: İHA
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