Dumlupınar Turizm ve Tanıtım Ofisi ilçe yönetimi oluşturuldu

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Dumlupınar Turizm ve Tanıtım Ofisi'nin ilçe yönetimi oluşturulduğu bildirildi.



Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Dumlupınar ilçemizin değerlerine sahip çıkacak ve Dumlupınar'ı tarihi ve kültürel açıdan marka yapmayı hedefleyen, çalışmaların yürütülmesi ve etkin tanıtım faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması için Dumlupınar Turizm ve Tanıtım Ofisi ilçe yönetimi oluşturduk. Her kurumdan temsilcilerin katıldığı yönetimin isim listesi, Dumlupınar Belediyesi Yunus Yeşilpınar, Türk Şehitlikleri İmar Vakfı Üyesi Arif Güler, Nüfus Müdürlüğü Yusuf Uçar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Süleyman Alkan, İlçe Tarım Müdürlüğü Fırat Altıntaş, Polis Memuru İbrahim Gültekin, Milli Parklar Şube Şefi Volkan Tanışman ve Dumlupınar Anadolu Lisesi Müdürü Volkan Avcı olarak belirlenmiştir" dedi.



Abbasoğlu, "Ayrıca tanıtım ofisinin yürüteceği faaliyetler kapsamında ayrıca her hafta düzenli olarak toplantılar yapılması ve bir önceki toplantıda alınan kararların sentezinin yapılarak yeni projelerin yürütülmesi ile alakalı çalışmaların kontrol altında tutulup takip edilmesi ve yürütülmesi amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA