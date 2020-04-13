Dün gece Türkiye'de en düşük sıcaklık Gümüşhane'de ölçüldü - Son Dakika
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Dün gece Türkiye'de en düşük sıcaklık Gümüşhane'de ölçüldü

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre dün gece Türkiye'de en düşük sıcaklık sıfırın altında 12,5 derece ile Gümüşhane'nin Olucak köyüne bağlı Karayayla mevkiinde ölçüldü.

Dün gece Türkiye'de en düşük sıcaklık Gümüşhane'de ölçüldü, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre dün gece Türkiye'de en düşük sıcaklık sıfırın altında 12,5 derece ile Gümüşhane'nin Olucak köyüne bağlı Karayayla mevkiinde ölçüldü.


Bahar mevsiminde ağaçların çiçek açtığı, doğanın canlanmaya başladığı Gümüşhane'de dün gece yarısı tüm ilçelerde sıcaklık sıfırın altına düştü.


Hem Türkiye'nin hem kentin en soğuk noktası merkeze bağlı Olucak köyü sınırlarındaki Karayayla mevkiinde ise hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 12,5 derece olarak ölçüldü.


Kentteki Meteorolojik istasyonların tamamının sıfırın altında ölçüm aldığı Gümüşhane'de yüksek köyler kırağı nedeniyle beyaza bürünürken birçok noktada ufak su birikintileri buz tuttu.


Kayıtlara göre dün gece en düşük sıcaklık Köse ilçesinde sıfırın altında 7, Şiran ilçesinde sıfırın altında 6,5, Kelkit ilçesinde sıfırın altında 5,7, Gümüşhane il merkezinde sıfırın altında 3,8, Torul ilçesinde sıfırın altında 2,4 ve Kürtün ilçesinde sıfırın altında 1,8 derece oldu. - GÜMÜŞHANE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gümüşhane, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 11:23 Kaynak: İHA

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