Dün protokolü imzalanan okulun bu gün temeli atıldı - Son Dakika

Dün protokolü imzalanan okulun bu gün temeli atıldı

Dün protokolü imzalanan okulun bu gün temeli atıldı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in dün imzaladığı protokol gereği yapımına başlanacak olan üç okul binası ile bir halı sahanın temeli, bugün Akçakale'de düzenlenen törenle atıldı.

Dün protokolü imzalanan okulun bu gün temeli atıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in dün imzaladığı protokol gereği yapımına başlanacak olan üç okul binası ile bir halı sahanın temeli, bugün Akçakale'de düzenlenen törenle atıldı.

Akçakale'de, okulların inşa edileceği alanda düzenlenen temel atma törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Necat Yardım Derneği Başkanı İbrahim El Bedir ile Said Yardım Derneği Başkanı Mahmut El Aviz katıldı.

Akçakale'ye tekstil atölyesi müjdesi

Törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Bölgesi Telabyad ve Resulayn'da yaşayan çocukların eğitimine yönelik yatırımların yanında, Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli çocuklar için de devletin yatırımlarına Kuveytli hayırseverlerin de destek verdiğini ifade etti. Kuveytli hayırseverlerin iki yıla yakındır çok sayıda okul inşa ettiğini ve dün imzalanan protokol gereği Akçakale'ye yapılması planlanan üç okul ile bir halı sahanın temelinin bugün atıldığını kaydeden Vali Erin, bu hayırlı hizmetlerin de bir yıla kalmadan tamamlanarak eğitim öğretimin hizmetine sunulacağını söyledi.

Necat ve Said Dernekleri ile Kuveyt halkına ve Kuveytli hayırseverlere teşekkür eden Vali Erin, Kuveytli hayırseverlerin bağışlarını Şanlıurfa'da çok hayırlı bir hizmet olan okul yapımına yönlendiren Necat Yardım Derneği Başkanı İbrahim El Bedir'e ve tüm emeği geçenlere şükranlarını sundu.

Yapılacak okul kampüsüne destek ve katkılarından dolayı Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'ya da teşekkür eden Vali Erin, yine belediyenin de desteğiyle Kalkınma Bakanlığından sağlanan fonla Akçakale'ye bir fabrika binası kurulması için de son aşamaya gelindiği müjdesini verdi. Kurulacak tekstil fabrikasında 800'e yakın Akçakaleli gencin istihdam edileceği bilgisini veren Vali Erin, kurulacak fabrikanın, bundan sonrakiler için de örnek olacağını ifade etti.

Yüzyılın felaketiyle karşı karşıyayız

Suriye'de yaşanan insanlık ayıbını yüzyılın felaketi olarak tanımlayan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, "Bu felaketi biz kardeşler olarak, Kuveytli, Katarlı ve diğer ülkelerin hepsi birlikte göğüsleyeceğiz ki bunun altından kalkalım. Akçakale'de 130 bin Suriyeli yaşıyor. Okul, sağlık, istihdam sorunları var. Kuveytli kardeşimizden Allah razı olsun. Hasta yatağından bu güzelliği buraya yapmış. Biz de ona dualarımızı gönderiyoruz, Allah şifa versin. Daha güzel şeyler yapacaklarına inanıyorum. Yeter ki onlara ulaşalım, onlara gerçek fotoğrafı, tabloyu ortaya koyalım" şeklinde konuştu.

Akçakale'nin en önemli sorununun işsizlik olduğunu kaydeden Yalçınkaya, işsizlik sorununu çözmek amacıyla belediyenin asli işi olmamasına rağmen üretim ve istihdama yönelik çalışmalara başladıklarını, 300 dönüm arazide biber ektiklerini, fabrika kurulması için destek verdiklerini ve üniversiteden aldıkları hangarlara tekstilcileri davet ettiklerini ifade etti.

Her türlü zorluk ve sıkıntının üstesinden gelebileceklerini dile getiren Yalçınkaya, "Valimiz de bu gayretin içerisinde, bayraktarlığımızı yapıyor. Kuveytli kardeşlerimiz beş bin kilometre uzaktan gelip yanımızda oluyorlar. Gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, bizleri yalnız bırakmamalarını diliyorum" dedi.

Hayırsever şifa bekliyor

Akçakale'ye inşa edilecek okul kompleksi için bağışta bulunan Abdülaziz Al Hassan'ın geçen yıl Şanlıurfa'ya geldiğini ve buradaki durumu yakından müşahede ettiğini belirten Necat Yardım Derneği Başkanı İbrahim El Bedir, "Bağışçımız Abdülaziz Al Hassan 35 yaşında, şu anda kendisi hasta ve yoğun bakımda tedavi görüyor. Yakınları ve akrabaları onun hayrına böyle bir hayır yapmayı planladılar ve bu okul projesine destek verdiler. İnşallah bu hayır vesilesiyle kendisi de şifa bulur" diye konuştu.

İlkokul, ortaokul ve lise yapılacak

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen arsalar üzerine, yine Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı proje ve teknik şartnamelere uygun olarak, 1 adet 8 derslikli ilkokul, 1 adet 8 derslikli ortaokul ve 1 adet 12 derslikli lise binası ile 1 adet halı saha bağışçı Necat Derneği tarafından anahtar teslimi olarak yapılacak. Kullanma hakkı Milli Eğitim Bakanlığına ait olacak okul binaları ile spor tesisine, bağışçı kendi belirlediği ismi verecek.

Dün protokolü imzalanan okulun bu gün temeli atıldı

Şanlıurfa, Protokol, Akçakale, Okul, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 17:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dün protokolü imzalanan okulun bu gün temeli atıldı - Son Dakika

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