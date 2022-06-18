Dünya Çapındaki Ceo'ların Yüzde 60'ı Resesyon Bekliyor - Son Dakika
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Dünya Çapındaki Ceo'ların Yüzde 60'ı Resesyon Bekliyor

18.06.2022 18:01
Dünya Çapındaki Ceo'ların Yüzde 60'ı Resesyon Bekliyor

Raporlar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki resesyon olasılığının arttığını gösteriyor.

Raporlar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki resesyon olasılığının arttığını gösteriyor.

WASHİNGTON, 17 Haziran (Xinhua) -- Cuma günü yayınlanan bir ankete göre, dünya genelinde CEO'ların yüzde 60'ından fazlası, önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde ana faaliyet bölgelerinde bir resesyon bekliyor. Araştırma firması Conference Board tarafından 750 CEO ve diğer üst düzey yöneticilerle yapılan küresel anket, CEO'ların yüzde 15'inin şirketlerinin faaliyet gösterdiği bölgenin zaten bir resesyon içinde olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. Conference Board, yine Cuma günü yayınlanan bir raporda, Euro Bölgesi'ndeki GSYİH'nin 2022'de şimdiye kadar genişlemeye devam ettiğini, ancak şu andaki sorunun bunun devam edip etmeyeceği olduğunu belirtti.

Avrupa'da olası bir resesyon olasılığının iki duruma bağlı olduğu belirtilen raporda, bunların, hane halklarının tüketim kararlarına darbe vuran enflasyon ve Ukrayna'daki çatışmadan kaynaklanan yeni bir dizi tedarik darboğazı olduğu kaydedildi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki resesyon olasılığı arttı. ABD Merkez Bankası'nın yeni yayınlanan üç aylık ekonomik tahminleri, Fed yetkililerinin 2021'in dördüncü çeyreğinden 2022'nin dördüncü çeyreğine GSYİH büyümesine ilişkin medyan tahmininin yüzde 1,7 olduğunu ve bunun Mart ayında öngörülen yüzde 2,8'den çok daha düşük olduğunu gösterdi.

Bank of America Global Research tarafından Cuma günü yayınlanan bir rapora göre, ABD ekonomisinde gelecek yıl resesyon olma ihtimali kabaca yüzde 40 olarak belirlendi. Financial Times tarafından yakın zamanda yapılan bir ankete göre de, önde gelen akademik ekonomistlerin yaklaşık yüzde 70'i, Fed son 40 yılın en yüksek enflasyonunu dizginleme çabalarını artırdığı için ABD ekonomisinin gelecek yıl resesyona gireceğine inanıyor. Bloomberg Economics'in Çarşamba günü yayınladığı tahminlerine göre, 2024'ün başına kadar bir gerileme olasılığı "sadece birkaç ay önce radara bile zor girerken şimdi dörtte üç olasılığa yakın".

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Anket: 10 Ekonomistten 7'si Önümüzdeki Yıl ABD'de Resesyon Bekliyor Anket: 10 Ekonomistten 7'si Önümüzdeki Yıl ABD'de Resesyon Bekliyor
Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

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