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Dünya Çevre Günü

43 dakika önce

HAKKARİ(AA) - Hakkari'de "5 Haziran Dünya Çevre Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

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HAKKARİ(AA) - Hakkari'de "5 Haziran Dünya Çevre Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerde kurum çalışanları ve öğrenciler, 23 Nisan İlk ve Ortaokulu önünden Halk Eğitim Merkezi'ne yürüdü.
Halk Eğitim Merkezi'nin konferans salonunda devam eden program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı.
Burada bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazmi Yakar, insanlarda çevre bilincinin oluşturulması ve çevreye duyarlı bir neslin yetişmesi için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
"Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin koordinatörlüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ni kendi kurumumuzda tam anlamıyla faaliyet geçirmiş olup kurumlara teknik destek noktasında bilgi ve birikimlerimizi paylaşmaya devam etmekteyiz." diyen Yakar, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak istediklerini aktardı.
Tiyatro gösterisi ve müzik dinletisiyle devam eden etkinlikte çevre ve doğa konulu resim ve şiir dallarında dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.
Etkinliğe Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Kokmaz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tahir Tekin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, öğrenciler ve kurum çalışanları katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:54 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Hakkari, Dünya Çevre Günü, Güncel
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