Dünya Çevre Günü'nde Çöpkaparlar'dan atık alarmı

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Kadıköy de büyük bir hologram gösterisine imza atan Cif, İstanbul Boğazı ve denizlerdeki kirlenmeye dikkat çekti. İstanbul Boğazı'ndaki yüzey atıklarını toplayan 27 Cif Çöpkapar'ın bugüne kadar 29 ton atık topladığına dikkat çeken marka, Türkiye'yi 'Temizken Güzel' hareketine destek vermeye davet etti.

Cif, temiz ve bakımlı alanların insanlar üzerinde yarattığı olumlu duygulardan hareketle 2020'den bu yana "Temizken Güzel" projesini yürütüyor. Proje kapsamında İstanbul'un temizliğine katkıda bulunan marka, insanları da bu konuda harekete geçmeye teşvik etmeyi sürdürüyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde "İstanbul Boğazı Alarm Veriyor" isimli farkındalık çalışmasına imza atan marka, "atıkların toplanması kadar gezegenin bu atıklardan elbirliğiyle korunması da önemlidir mesajını veriyor.

BOĞAZ'DA DİKKAT ÇEKEN IŞIK VE HOLOGRAM GÖSTERİSİ

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Kadıköy de gerçekleştirilen etkinlik kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki yüzey atıklarını toplamak için Kadıköy, Karaköy, Eminönü, Aşiyan, Ortaköy ve Galataport bölgelerine yerleştirilen "Cif Çöpkapar"lardan eş zamanlı yeşil ışık yansıtılarak İstanbul Boğazı'ndaki kirlilik konusuna dikkat çekildi. Deniz üzerinde düzenlenen hologram gösterisi ile atıkların neden olduğu kirlenme hakkında bilgi verilirken izleyiciler Temizken Güzel hareketine katılmaya, atıklar konusunda daha sorumlu ve bilinçli bir yaşam sürmeye davet edildi.

Unilever Ev Temizlik ve Hijyen Kategorisi Pazarlama Direktörü Mine Mavi 5 Haziran Çevre Günü ile gerçekleştirilen etkinlikte konuyla ilgili şunları söyledi:

"2020'de temiz ve bakımlı alanların insanlarda yarattığı mutluluğu evlerden şehirlere taşımak amacıyla Temizken Güzel mutluluk projesini başlattık. Projemizin başından bu yana vurguladığımız üzere; gezegenimizin ve şehirlerin sürdürülebilirliği için kalıcı ve etkili bir sonuç sağlamak adına hepimize görevler düşüyor. Çöpkapar'larımızla bugüne kadar topladığımız 29 tondan fazla atık, İstanbul Boğazı'nın ve denizlerimizin karşı karşıya olduğu tehlikeyi açıkça gösteriyor. Denizdeki atıkların toplanmasının yanı sıra; denizlere atık atılmaması adına da bir farkındalığa ihtiyaç var. Bu nedenle Dünya Çevre Günü gibi anlamlı bir günde, İstanbul Boğazı için alarm verdik. Çünkü Unilever Temiz Gelecek vizyonumuzun bir parçası olarak hep söylediğimiz üzere; hasta bir gezegende sağlıklı insanlardan bahsedemeyiz. Temiz şehirlerden temiz bir gezegene ulaşmayı amaçladığımız bu proje ile daha fazla kişiye ve kuruma ilham olmaya ve haziran ayı boyunca da bilgilendirici ve dikkat çekici çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz."