Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 529 bin 197'ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 529 bin 197'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 197 bin 281'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 6 milyon 342 bin 854'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 543 bin 341 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 63 bin 254'e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Rusya'da virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 859 olurken, vaka sayısı ise 667 bin 883'e ulaştı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 241 bin 184 olurken, 34 bin 833 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 197 bine çıkarken; 9 bin 73 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 131'e yükselirken, hasta sayısı 284 bin 276 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 11 BİN 260'A ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 11 bin 260'a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 235 bin 429'a çıktığı açıklandı.