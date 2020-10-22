Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 31 milyonu geçti - Son Dakika

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 31 milyonu geçti

22.10.2020 18:09
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 31 milyonu geçti, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 31 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 31 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 31 milyon 1473 kişi iyileşti.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke, 6 milyon 903 bin 365 kişi ile Hindistan, 5 milyon 603 bin 138 kişi ile ABD, 4 milyon 756 bin 489 kişi ile Brezilya, 1 milyon 107 bin 988 kişi ile Rusya ve 884 bin 895 kişi ile Kolombiya olarak sıralandı.

Türkiye'de de 21 Ekim itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 308 bin 446 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 41,6 milyonu aşarken, 1 milyon 138 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 31 milyonu geçti - Son Dakika

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