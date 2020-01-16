Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika Spor

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası Elemeleri

27 dakika önce

Kadın Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası elemelerinin dördüncü gününde Norveç ve Finlandiya'yı yendi.

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası Elemeleri, System.String[]

Kadın Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası elemelerinin dördüncü gününde Norveç ve Finlandiya'yı yendi.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Lohja kentinde gerçekleştirilen elemelerde milli takım, yenilgisi bulunmayan Norveç'i 9-3 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.

Bugün oynadığı ikinci maçta Finlandiya ile karşılaşan milliler, rakibini 11-4'lük skorla geçti. Ay-yıldızlılar, Avustralya ve Meksika mücadelelerinin ardından galibiyet sayısını 4'e çıkardı.

Kadın Milli Takımı, yarın elemelerdeki son maçında Estonya ile karşılaşacak.

Finlandiya, Norveç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Juventus, sakatlanan Merih Demiral'ın yerine transfer yapmayacak
Trabzonspor, Denizlispor'u 2-0 yendi Cübbeli Ahmet'in Aziz Yıldırım anısı stüdyodakileri kırdı geçirdi Ronaldo'nun Merih'i kanatlarının altına alması İtalyanların dikkatini çekti

Son Dakika Haberleri
22:46 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor
22:44 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor - Son Dakika Spor
22:44 Gazeteciye saldıran kulüp yöneticisine 25 bin lira ceza - Son Dakika Spor
22:44 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor
22:43 Trabzonspor, Denizlispor'u 2-0 yendi - Son Dakika Spor
22:25 Cübbeli Ahmet'in Aziz Yıldırım anısı stüdyodakileri kırdı geçirdi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 22:57:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]