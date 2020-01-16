Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası Elemeleri

Kadın Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası elemelerinin dördüncü gününde Norveç ve Finlandiya'yı yendi.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Lohja kentinde gerçekleştirilen elemelerde milli takım, yenilgisi bulunmayan Norveç'i 9-3 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.

Bugün oynadığı ikinci maçta Finlandiya ile karşılaşan milliler, rakibini 11-4'lük skorla geçti. Ay-yıldızlılar, Avustralya ve Meksika mücadelelerinin ardından galibiyet sayısını 4'e çıkardı.

Kadın Milli Takımı, yarın elemelerdeki son maçında Estonya ile karşılaşacak.