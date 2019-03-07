Son Dakika Haberleri: Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın Finali Afyonkarahisar'da

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın Finali Afyonkarahisar'da

11 dakika önce

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın final ayağı 8 Eylül'de ilk kez Afyonkarahisar'da organize edilecek.

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın Finali Afyonkarahisar'da, System.String[]


Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın final ayağı 8 Eylül'de ilk kez Afyonkarahisar'da organize edilecek.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ile birlikte Afyonkarahisar'a verilen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda birbirinden ünlü kadın motosikletçiler start alacak. Beş ayaktan oluşan şampiyona Hollanda, Portekiz, Çekya ve İtalya'nın ardından Türkiye'de yapılacak. Geçen senenin şampiyonu İtalyan kadın sporcu Kiara Fontanesi başta olmak üzere Hollandalı Nancy Van de Ven, Alman Larissa Papenmeier, Danimarkalı Sara Andersen ve Belçikalı Amandine Verstappen Türkiye'ye gelecek.

Başta; Almanya, ABD, Avusturya, Belçika, Danimarka, Estonya, Fransa, İtalya, İngiltere, İsviçre, İspanya, İrlanda, Hollanda, Norveç, Portekiz ve Yeni Zelanda'dan kadın yarışçıların mücadele ettikleri şampiyonada Türk sporcular da start alacak. Türkiye Motokros Şampiyonası'nda erkek sporcularla birlikte ter döken Büşra Yılmaz ve Efnan Valimaki başta olmak üzere Türk kadın sporcular da yarışta yer alacak. 

Öte yandan Afyon Motor Sporları Merkezi'nde, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın yanı sıra Avrupa Motokros Şampiyonası'nın final yarışları da aynı tarihlerde düzenlenecek. - Afyonkarahisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:50 Kaynak: DHA

Spor
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