Dünya Kanser Günü'nde Erken Tanı Vurgusu

04.02.2026 15:34
TTOD, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde erken tanı ve bilimsel tedaviye dikkat çekti.

(ANKARA)- Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD), 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında düzenlediği basın toplantısında, kanserle mücadelede küresel bir vizyon olan "United by Unique (Benzersizliğimizle Birleşiyoruz)" temasıyla Türkiye ve dünyadaki son durumu kamuoyuyla paylaştı. Dernek, "Bilime güvenin, erken tanıyı ihmal etmeyin, sağlığınızı ertelemeyin" mesajı verdi.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD), 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan TTOD Genel Sekreteri Doç. Dr. Deniz Can Güven, şunları kaydetti:

"2026 ABD kanser istatistikleri verilerine göre, onkoloji dünyasında umut verici bir eşiğe ulaşılmıştır. Modern tıbbın başarısı sayesinde, kanser hastaları için 5 yıllık sağkalım oranı ilk kez yüzde 70 seviyesine yükselmiştir. Bu oran tüm kanser türlerinin, tüm evrelerin, tüm yaş gruplarının tek bir havuzda toplanmasıyla elde edilen genel bir ortalamadır. Türkiye gibi yaşlanan nüfusa sahip ülkelerde, 2050 yılına kadar kanser vakalarında ve sağlık harcamalarında yüzde 140'ın üzerinde bir artış beklenmektedir. Bu durum, bugünden önleme ve tarama stratejilerine yatırım yapmanın önemini kanıtlamaktadır. Teknoloji ilerlese de 2026 raporu sosyoekonomik durumun ve ırksal faktörlerin sağkalım üzerindeki etkisini gözler önüne sermektedir. Ayrıca bazı kanser türlerinde açıklanamayan artışlar dikkat çekiyor. 2026 için ABD'de beklenen yeni kanser vakası sayısı 2.1 milyondur. Bu, tarihin en yüksek rakamıdır."

TTOD Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş ise şunları söyledi:

"Son yıllarda kanser tedavisinde çok önemli bir dönüşüm yaşıyoruz. Akıllı ilaçlar, immünoterapiler ve kişiye özel tedavi yaklaşımları sayesinde pek çok kanser türünde sağkalım süreleri uzadı, yaşam kalitesi belirgin şekilde arttı. Bugün artık 'tek tip tedavi' anlayışı yerine, tümörün biyolojik özelliklerine göre planlanan bireyselleştirilmiş tedavilerden söz ediyoruz."

"Kanser tedavisinde doğru adres, kanıta dayalı tıp ve multidisipliner yaklaşımdır"

Pozitif bilim; etkinliği ve güvenliği klinik çalışmalarla kanıtlanmış tedaviler demektir. Bilimsel olmayan, alternatif veya tamamlayıcı adı altında sunulan yöntemler hastalarımızın zaman kaybetmesine ve bazen geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilmektedir. Kanser tedavisinde doğru adres, kanıta dayalı tıp ve multidisipliner yaklaşımdır."

Dernek Saymanı Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur, şöyle konuştu:

"Kanserde erken tanı, tedavi başarısını belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Erken evrede yakalanan kanserlerde hem tedavi seçenekleri daha fazladır hem de tam iyileşme şansı belirgin olarak artar. Meme, kolorektal, rahim ağzı ve prostat kanserleri gibi birçok kanser türünde tarama programları sayesinde hastalık erken dönemde saptanabilmektedir. Bazı kanserler büyük ölçüde önlenebilir. Sigara kullanımı, sağlıksız beslenme, obezite, hareketsiz yaşam ve bazı enfeksiyonlar kanser riskini artırır. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları, sigaradan uzak durmak, ideal kiloyu korumak ve düzenli taramalar kanser riskini önemli ölçüde azaltabilir."

"Bilimsel değerleri kanıtlanan tedavileri uygulayan hekimlere itibar etmelidirler"

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gökşen İnanç İmamoğlu ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sosyal medyada ve bazı haberlerde, kanser hastalığının bazı basit yöntemlerle tedavi edileceğine dair yer alan ifadelere itibar edilmemesi gerekir. Kanserde tedavinin başarısı hastanın özellikleri (yaşı, cinsiyeti, yaşam ve beslenme koşulları) ve hastalığının özellikleri (türü, evresi, histopatolojik ve moleküler genetik özellikleri gibi) dikkate alınarak yapılan tedavilere bağlıdır. Çok sayıda kanser türü; hatta bu kanserlerin de alt türleri mevcuttur. Her kanserin seyri ve tedavisi farklıdır. Bu nedenle tek bir yöntemin ya da farklı açıklamaların tüm kanser çeşitleri ve evreleri için, 'sanki kansere mucize bir çözümmüş gibi' kamuoyuna sunulması son derece tehlikeli ve yanlıştır. Yapılan bu tür gerçek dışı açıklamalar, haberler ve paylaşımlar kanser ile ilgili son derece yüz güldürücü, tedavi başarısını artıran bilimsel kanıta dayalı gerçek tedavilere hastalarımızın ulaşmasının gecikmesine ya da engellenmesine sebep olabilir. Hastalarımızın şunu bilmesini isteriz ki; her kanser türüne uygun tek tip tedavi söz konusu değildir. Bu konuda reklam amaçlı yapılan açıklamalara değil, kendilerini takip eden, tedavilerini sürdüren ve gelişmiş ülkeler düzeyinde bilimsel değerleri kanıtlanan tedavileri uygulayan hekimlere itibar etmelidirler."

"Sağlığınızı ertelemeyin"

Kurumun ortak mesajı ise şöyle:

"Dünya Kanser Günü vesilesiyle vurgulamak isteriz ki; bilimsel gelişmeler sayesinde kanserle mücadelede her geçen gün daha güçlüyüz. Erken tanı, kanıta dayalı tedaviler ve koruyucu sağlık yaklaşımlarıyla kanserle mücadelede umut her zamankinden daha fazladır. Kanser artık çaresiz bir hastalık değil; bilimsel, kanıta dayalı tedavilerle yönetilebilen bir hastalık. 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde mesajımız net: Bilime güvenin, erken tanıyı ihmal etmeyin, sağlığınızı ertelemeyin."

Kaynak: ANKA

