Dünya mirası Nemrut'ta Kovid-19 sessizliği - Son Dakika

Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ziyaretçisiz kaldı.

Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, bu yıl yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında en sakin günlerini geçiriyor.

Nemrut Dağı'nın, haziran başında ziyarete açılacağı belirtildi.

İl Kültür Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 160 bini aşkın kişinin Nemrut Dağı'nı ziyaret ettiğini kaydetti.

Koronavirüs salgınından önce bu yılki ziyaretçi hedeflerinin, 200 bini aşmak olduğunu belirten Ekinci, "Fakat Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında ziyaretçi alınmadığı ve sezona üç ay geç başlanacağı için belki de istenilen hedefe ulaşamayacağız." dedi.

Ekinci, turizm sezonu başladığında Nemrut ziyaretçilerini maske ve sosyal mesafe gibi tüm önlemleri alarak ziyaretçi kabul etmeyi planladıklarını ifade etti.