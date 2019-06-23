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Dünya Mülteciler Günü

37 dakika önce

Eskişehir'de, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından "Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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Eskişehir'de, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından "Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinliğe, farklı ülkelerden yaklaşık 700 kişi katıldı.
Törende konuşan İl Göç İdaresi Müdür Vekili Gökhan Akyıldız, Eskişehir'in farklılıkları zenginlik kılan ve gönlünü birçok millete açan güzide bir kent olduğunu söyledi.
Etkinliğe, Etiyopya, Afganistan, Irak, Fransa ve çok sayıda farklı kültürden insanların katıldığını belirten Akyıldız, "Aramızda uluslararası öğrenci kardeşlerimiz bile var. Bugünü özel kılıp hep beraber olmak istedik. Sivil toplum kuruluşları da bugün bizlerle beraber. Bu özel günde onlara bir nebze de olsa mutluluk verebildiysek ne mutlu bizlere." ifadelerini kullandı.
Program, yerli ve yabancı sanatçıların sahne aldığı konserle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:51 Kaynak: AA
Anadolu Üniversitesi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel
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