Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği: "Fransa'daki olayın tetikleyicisi ve gerçek katil yaşıyor" - Son Dakika

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği: "Fransa'daki olayın tetikleyicisi ve gerçek katil yaşıyor"

18.10.2020 00:57
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği:

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Fransa'da bir tarih öğretmeninin ölü bulunmasına ilişkin soru işaretlerinin olayın Fransız istihbaratı tarafından planlandığını gösterebileceğini belirtti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Fransa'da bir tarih öğretmeninin ölü bulunmasına ilişkin soru işaretlerinin olayın Fransız istihbaratı tarafından planlandığını gösterebileceğini belirtti.

Karadaği, Fransa polisi, Paris'in banliyölerinden birinde sınıfta Hz. Muhammed'i aşağılayan bir karikatürü öğrencilerine gösteren öğretmeni öldürdüğü gerekçesiyle 18 yaşında bir genci vurmasının ardından yazdığı "Gerçek katil halen hayatta" başlıklı makalesinde, olaya ilişkin birtakım soru işaretlerine ve şüphelere işaret etti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, olayı "İslamcı terörist saldırı" olarak nitelendirmesini, "Fransa'nın karanlık salonlarından İslam'a ve Müslümanlara terör kisvesi giydirmeye yönelik kötü niyetli tepki" olarak değerlendirdi.

"Öğretmenin, ergen öğrencilerinin inançlarına dil uzatan çizimleri göstermesininin nedeni nedir?", "Neden Fransız yetkililer, öğretmenlerin öğrencilerin kutsallıklarına hakaret etmesini engellemiyor ve neden antisemitizm cezalandırıldığı gibi diğer dinleri aşağılamayı cezalandıran bir yasa çıkarılmıyor?" sorularını yönelten Karadaği, "Suçun gerçekleri ve meydana geldiği tarih, olayın kendiliğinden olduğunu kabul etmemizi sağlamaz." ifadelerine yer verdi.

Makalede bu olay nedeniyle Fransa'nın Müslümanlara "haksız yasalara" göre davranmasından korktuğunu vurgulayan Karadaği, "Olayın tezgahlanmış olduğunu anlamak için Fransız makamlarının beyanlarına dikkat edin." ifadesine yer verdi.

Bunun Fransız istihbaratı tarafından planlanmış bir eylem olduğu gerçeğini destekleyen sorular sormayı sürdüren Karadaği, "Söz konusu suçlunun olay yerinde öldürülmesi garip değil mi?" sorusunu yöneltti.

Karadaği, katil öğrencinin neden yakalanmayıp soruşturmanın yapılmadığını, açık bir şekilde yargılanıp kendisinin kim olduğu ve bu olayı yapmaya iten etkenlerin ne olduğunun öğrenilmediğini dile getirdi.

Yeni Zelanda'da 15 Mart 2019'da 50 kişiyi camide katleden terörist Brenton Tarrant'ı örnek gösteren Karadaği, "Fransa'da sanık tasfiye edilip İslam ve Müslümanlar hakkında korku dolu açıklamalar yapılırken, Tarrant niye hapiste hala yaşıyor?" dedi.

"Bizler dininimizi kutsal görüyoruz ve hiçbir dine karşı kötü davranılmayı kabul etmiyoruz. Ancak istihbarat operasyonları ve ağızları kapama çabaları sonuç getirmiyor" diyen Karadaği, çözümün toplumsal barış içinde yapıcı bir diyalog ile mümkün olduğunu vurguladı.

Müslüman, Fransa, İslam, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği: 'Fransa'daki olayın tetikleyicisi ve gerçek katil yaşıyor' - Son Dakika

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