Son Dakika Haberleri: Dünya Müslüman Alimler Birliğinden İsrail Açıklaması

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden İsrail Açıklaması

51 dakika önce

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Arap ve Körfez ülkelerinin İsrail ile ilişkileri normalleştirme çalışmalarını kınadı.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden İsrail Açıklaması, System.String[]
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Arap ve Körfez ülkelerinin İsrail ile ilişkileri normalleştirme çalışmalarını kınadı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, hangi ülkeden ve hangi gerekçeyle olursa olsun İsrail ile ilişkileri normalleştirme çalışmalarının kınandığı vurgulandı.

Normalleşmenin Kudüs meselesi üzerindeki tehlikeli etkilerine karşı uyarıda bulunulan açıklamada, "Birlik, Filistin ve Kudüs meselesinde yaşananları, Golan Tepeleri'nin işgalcilere ait olduğunun ilan edilmesini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Varşova'da aynı masaya oturulmasını, Netanyahu'nun bazı Arap ve Körfez ülkelerinde ağırlanması ve spor kılıfı atındaki normalleşme çalışmalarını büyük bir endişe ve üzüntüyle takip ediyor." ifadesi kullanıldı.

"Arap ve Körfez ülkelerinin İsrail ile normalleşme yarışına girmesi karşısında Dünya Müslüman Alimler Birliği, herkese nasihat etmeyi bir görev bilmektedir." ifadesi kullanılan açıklamada, daha önce Katar'ın Filistin meselesindeki saygın duruşu, Gazze'ye ve Arap dünyasındaki mazlum insanlara verdiği desteğin övüldüğü ancak Katar topraklarında spor etkinliği altında gerçekleşen normalleşmenin kınandığı kaydedildi.

Doha'da düzenlenen 2019 Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda İsrailli jimnastikçi Alexander Shatilov dün altın madalya kazanmış ve madalya töreninde İsrail marşı okunmuş ve bayrağı asılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.


ABD ve Polonya'nın öncülüğünde 13- 14 Şubat'ta Varşova'da düzenlenen " Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı bir konferansta, Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah ve Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani ile Netanyahu arasında yakınlaşma olmuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin 6 Arap ve İslam ülkesiyle ilişki içinde olduğunu söylemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:57 Kaynak: AA

Körfez, İsrail, Güncel
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