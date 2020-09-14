Dünya'nın en derin 4'üncü mağarası Ilgarini'de insan kemikleri bulundu - Son Dakika

Dünya'nın en derin 4'üncü mağarası Ilgarini'de insan kemikleri bulundu

Dünya'nın en derin 4'üncü mağarası Ilgarini'de insan kemikleri bulundu Definecilerin talan ettiği mağaradan insan kemikleri çıktı Hristiyanların gizli ibadethanelerini definecilerin kurbanı oldu Kastamonu'nun Pınarbaşı sınırlarında Küre Dağları Milli Parkı içerisinde 858 metre uzunluğu, 250...

Dünya'nın en derin 4'üncü mağarası Ilgarini'de insan kemikleri bulundu

Definecilerin talan ettiği mağaradan insan kemikleri çıktı

Hristiyanların gizli ibadethanelerini definecilerin kurbanı oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Pınarbaşı sınırlarında Küre Dağları Milli Parkı içerisinde 858 metre uzunluğu, 250 metre derinliği ile Dünya'nın en derin dördüncü mağarası olan Ilgarini Mağarasında insan kemikleri bulundu. Kemiklerin defineciler tarafından mağara içindeki manastır, şapel gibi yapıları da dinamitle patlatarak tahrip etmesi sonucu ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

Kastamonu'nun Pınarbaşı sınırlarında Küre Dağları Milli Parkı içerisinde 858 metre uzunluğu, 250 metre derinliği ile Dünya'nın en derin 4.mağarası olarak kabul edilen Ilgarini Mağarasında Genç Roma ve Bizans dönemine ait şapel, mezar ve sarnıçların yanı sıra mağaranın girişinde bulunan köy yıkıntısının da Genç Bizans dönemine ait olduğu düşünülüyor. Geçtiğimiz yıl keşfedilen Ilgarini'ye definecilerin dinamitlerle yaptıkları tahribat sonrasında insan kemikleri ortaya çıktı. Mağarada arkeolojik kalıntılarla mezar kalıntılarının olduğunu söyleyen Mağara Araştırma Derneği Üyesi aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Öğrencisi Murat Gezer, "İki yıldır mağaracılık yapıyorum, 7 yıldır da dağcılık yapıyorum. Buraya hem fotoğraf çekmeye geldik, hem de arkadaşımıza göstermek ve burayı keşfetmek için geldik. Ilgarini Mağarası büyük bir mağara, 200 metre civarında bir derinliği var. Alt taraflarında çok güzel jeolojik oluşumlar bulunuyor, çamurdan yapılmış travertenler diyebilirim. Ilgarini Mağarasında ayrıca arkeolojik kalıntılarda bulunuyor, mezar kalıntıları da var" dedi.

"Mağaradaki mezarlar ve diğer kalıntılar, defineciler tarafından tahrip edilmiş"

Ilgarini mağarasında bulunan mezarlarla şapel, manastır gibi kalıntıların defineciler tarafından tahrip edildiğini belirten Gezer, "İri insanların belki de askerlerin mezarları olabilir, mezarlık yapılan yerler var. Kemikleri incelediğiniz zaman gerçekten uzun kemikler var, çamur ve taşlardan zikzaklı bir yol yapmışlar, şapel tarzı içerisinde yıkılmış bir yerde bulunuyor. Mezarların üstleri açılmış, muhtemelen defineciler açmıştır. Kemikler görünüyor. Mezarlar tahrip edilmiş. Mağaraların çoğu tahrip ediliyor. İnsanların kolay ulaşabildiği mağaraların çoğu defineciler tarafından tahrip ediliyor. Genellikle mağaradan da bir şey bulanı hiç duymadık ama maalesef her yeri kazmışlar, zarar vermişler. Definecilere sesleniyorum, mağaralara girmelerine gerek yok" diye konuştu.

"İnsan kemikleri açıkta duruyor"

Ilgarini mağarasına gezdiklerini anlatan İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Süleyman Şahin ise, "Ilgarini Mağarası 200 metre yatay, 250 metre de aşağıya doğru bir derinliği var. İki ana galerisi bulunuyor. İçeride şapelleri gördük, aşağıya doğru bir tarihi yoldan indik. Burasını tarihi bir merdiven olarak söyleyebilirim. Buradan çok etkilendik. İnsan kemikleri burada halen açıkta duruyor. Burada iki tane şapel veya bina şeklinde bir yapı vardı. Ilgarini mağarası herkesin görmesi gereken bir yer. Kesinlikle çok bakir kalmış burası" şeklinde konuştu.

"Anadolu'da Hristiyanlığın yasaklandığı dönemde bu mağarada ibadetin yapıldığı görülüyor"

Ilgarini Mağarasının içerisinde çeşitli kalıntıların görülebildiğine işaret eden Şahin, "Tahminen buraların bir manastır olduğunu düşünüyoruz. Genç Bizans döneminde Anadolu'da Hristiyanlığın yasak olduğu bir dönemde halk, bu tür mağaralarda ibadetlerini gerçekleştiriyordu. Bu manastırlardan bir tanesi de Ilgarini Mağarasında bulunuyor. Ama maalesef bu manastırın bir kısmı yok olmuş durumda sadece kalıntıları kalmış. Şapelin ne yazık ki sadece kalıntıları kalmış. Burayı muhtemelen defineciler kazmış. Şapelin tahminen iki katlı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Mağaranın defineciler tarafından talan edildiğini gördük"

Ilgarini mağarasının defineciler tarafından talan edildiğini gördüklerini belirten İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneği Üyesi Serdar Karataş ise şöyle konuştu: "Burada mezar kalıntıları var, Bizans veya Roma dönemine ait olabilir. Tabii ki kesinlikte hiç dokunmuyoruz biz, ne sarkıtlara ne de taşlara dokunmuyoruz. Dokunmadan ilerliyoruz. Umarım burası hayata geçer, çünkü definecilerinde burayı tahrip ettiğini görüyoruz ve çok üzüldük buna. Umarım biran önce burası kültür turizmine açılır ve hak ettiği değeri bulur. Mağarada mezarlar var. Bunlar çıkarılmış ya da bir şekilde define arayıcıları tarafında bunlar yeryüzüne çıkartılmış. Umarım buralar korunur. Çünkü Türkiye'nin turizm açısından çok önem teşkil eden yerlerden bir tanesi burası. Bu eski tarihte yapılan taş yolundan yaklaşık 300-400 metre aşağıya doğru derine indik. Yol boyunca insan kemikleri ve mezarlıklar vardı, bir şekilde bu mezarlıklardaki cesetler dışarı çıkmıştı. Kemikler vardı, yapılar vardı yine muhteşem taş işçiliği olan, tam taşın işlenerek düz bir halde işlenerek yapılan yerler vardı."

Ilgarini mağarası, dünyanın en derin 4'üncü mağarası olarak gösteriyor

Öte yandan Ilgarini mağarasına ulaşım için zorlu parkurda traking ve doğa sporları için gelen turistlerin kolayca ulaşmaları sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kayalara 9 bin 500 adet vida çakıldı. Ahşap malzemenin sabitlenmesi için 350 kilogram çivi kullanıldı. 2,5 kilometrelik zorlu parkur boyunca geçilmesi zor bölümlere 385 merdiven ve 440 metrekare ahşap platform ile 450 metre uzunluğunda korkuluklar yerleştirildi. 2,5 kilometrelik yürüyüş yolunun sonunda denizden yüksekliği bin 250 metre olan Ilgarini mağarasının giriş ağız genişliği 22 metre, yüksekliği ise 30 metre, içeriye doğru 858 metre uzunluğundaki 250 metre derinliği ile Dünyanın 4'üncü büyük mağarası olarak gösterilen Ilgarini mağarasının 220 milyon yılda oluştuğu tahmin ediliyor. M.Ö. 2000 yılına ait insan yaşantısına dair izlere rastlanılan mağarayı her yıl 2 binden fazla trekking tutkunları ile turistler ziyaret ediyor.

Dünya'nın en derin 4'üncü mağarası Ilgarini'de insan kemikleri bulundu

Pınarbaşı, Kastamonu, Milli, Küre, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 10:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Dünya'nın en derin 4'üncü mağarası Ilgarini'de insan kemikleri bulundu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu Dünyanın en değerli şirketi yeniden Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco oldu Son Dakika: İstanbul Valisi'nden kademeli mesai saatlerine ilişkin açıklama: Çalışmamız sürüyor Görenler gözlerine inanamadı! Adıyamanlı çiftçi, yılan başına benzeyen biber yetiştirdi Koronavirüsü unutan meraklı vatandaşlar, yıkımı film gibi izledi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Burak Yılmaz'ın Metz maçındaki performansı, Fransız basınında gündem oldu İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti Gözaltına aldıkları hırsızlık şüphelisinin korona testi pozitif çıkınca 6 polis karantinaya alındı Emniyet, "Alkolmetreden korona bulaşır" tezini çürüttü! İşte cihazın iki müthiş özelliği Binlerce kişinin akın ettiği Yıldız Tilbe konserinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı Olaylı Marsilya-PSG maçı sonrası Neymar'dan çarpıcı iddia: Gonzalez bana ırkçılık yapıp küfür etti Koronavirüsten vefat eden hastanın son mesajı: Allah bunu kimsenin başına vermesin
Mesut Özil, Kraliyet üyeleriyle komşu olacağı eve 49 milyon TL ödeyecek Mesut Özil, Kraliyet üyeleriyle komşu olacağı eve 49 milyon TL ödeyecek         
14:34
İngiliz iş kadını Jules Miller'in başarı hikayesi: Hastalığını iyileştirmek isterken dünya çapında bir şirket kurdu İngiliz iş kadını Jules Miller'in başarı hikayesi: Hastalığını iyileştirmek isterken dünya çapında bir şirket kurdu         
14:33
Döner ustası, koronaya sürekli tükettiği dört gıda maddesi ile meydan okudu: Gelirse pişman olur Döner ustası, koronaya sürekli tükettiği dört gıda maddesi ile meydan okudu: Gelirse pişman olur         
14:30
Pendik'te 9 kişinin yaralandığı otobüs kazasında şoförün uyuduğu ortaya çıktı Pendik'te 9 kişinin yaralandığı otobüs kazasında şoförün uyuduğu ortaya çıktı         
14:16
Gözler Doğu Akdenizde'yken Rusya Kamışlı'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor! Türkiye sınırına yığınak yaptılar Gözler Doğu Akdenizde'yken Rusya Kamışlı'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor! Türkiye sınırına yığınak yaptılar         
14:16
Ümit Özat'ın Atatürk'ün sözlerinden alıntı yaptığı motivasyon konuşması takdir topladı Ümit Özat'ın Atatürk'ün sözlerinden alıntı yaptığı motivasyon konuşması takdir topladı         
14:08
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı         
14:01
Didim Belediye Başkanı'nı tecavüzle suçlayan kadın suç duyurusunda bulundu: Sapıkça fantezileri vardı Didim Belediye Başkanı'nı tecavüzle suçlayan kadın suç duyurusunda bulundu: Sapıkça fantezileri vardı         
13:59
Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi         
13:48
Uzman isim, Kayseri'de artan vaka sayısını akraba ilişkilerinin iyi olmasına bağladı Uzman isim, Kayseri'de artan vaka sayısını akraba ilişkilerinin iyi olmasına bağladı         
13:47
7 kent için toz fırtınası alarmı verildi! Profesör kronik rahatsızlığı olanları uyardı: Evden çıkmayın 7 kent için toz fırtınası alarmı verildi! Profesör kronik rahatsızlığı olanları uyardı: Evden çıkmayın         
13:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım         
13:26
Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın         
13:16
Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti         
12:27
Koronavirüse yakalanması da durduramadı! Yiğit Marcus Aral, Boğaz'da Şevval Şahin'in yeni yaşını kutladı Koronavirüse yakalanması da durduramadı! Yiğit Marcus Aral, Boğaz'da Şevval Şahin'in yeni yaşını kutladı         
12:16
MasterChef Türkiye'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı! Yedek yarışmacı Selin Öztürk geri dönüyor MasterChef Türkiye'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı! Yedek yarışmacı Selin Öztürk geri dönüyor         
12:12
Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı         
12:09
Eski eşinin Eski eşinin "Beni koruyun" diyerek şikayetçi olduğu Gökhan Özen, sessizliğini bozdu: Allah akıl fikir versin         
11:47
3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi 3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi         
11:33
Koronavirüsle beraber talebin arttığı kolonyada üretim yüzde 600 arttı Koronavirüsle beraber talebin arttığı kolonyada üretim yüzde 600 arttı         
11:02
Galericilerden ikinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar 3 ay içinde düşecek Galericilerden ikinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar 3 ay içinde düşecek         
10:59
"Anadolu jelibonu" olarak bilinen köftürün faydaları saymakla bitmiyor         
10:56
Avustralya'da yolunu şaşıran 16 metrelik balina, Doğu Timsah Nehri'ne girdi Avustralya'da yolunu şaşıran 16 metrelik balina, Doğu Timsah Nehri'ne girdi         
10:43
Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı         
10:26
Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor         
10:01
Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor         
09:59
''Karım temizlik hastası, sığıntı muamelesi görüyorum'' diyen koca, eşine boşanma davası açtı ''Karım temizlik hastası, sığıntı muamelesi görüyorum'' diyen koca, eşine boşanma davası açtı         
09:39
Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı         
07:44
5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız 5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız         
00:55
Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı         
23:39
Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti         
22:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2020 18:04:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya'nın en derin 4'üncü mağarası Ilgarini'de insan kemikleri bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei