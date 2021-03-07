'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi - Son Dakika

'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi

07.03.2021 15:05
'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi, System.String[]

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Ejder 3200 A.Ş.'nin desteğiyle ulusal ve uluslararası haber ajanslarının foto muhabirleri, Palandöken Kayak Merkezi'nde foto safari yaptı.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Ejder 3200 A.Ş.'nin desteğiyle ulusal ve uluslararası haber ajanslarının foto muhabirleri, Palandöken Kayak Merkezi'nde foto safari yaptı. 'Dünya'nın gözü Palandöken'de' etkinliğinde çekilen fotoğraflar, Avrupa'nın önde gelen haber sitelerinde yer aldı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Palandöken, dünyanın önde gelen ödüllü foto muhabirlerine ev sahipliği yaptı. Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Ejder 3200 A.Ş.'nin destekleriyle Türk Kayak Vakfı ve Palandöken.com tarafından organize edilen 'Dünya'nın gözü Palandöken'de etkinliği, kış turizm merkezinin tanıtımına büyük katkı sağladı.

Avrupa Medyası Büyük İlgi Gösterdi

Aynı zamanda Türkiye Foto Muhabirleri Derneği üyesi olan ulusal ve uluslararası basın ajanslarının ödüllü foto muhabirleri, 3-6 Mart tarihleri arasında Erzurum ve Palandöken Kayak Merkezi'ni görüntüledi. Kar kalitesi ve pist uzunluğuyla öne çıkan Palandöken'de yamaç paraşütü, buz duvarı, zipline, insan sapanı, dev salıncak ile Türkiye'nin en büyüğü olan snowparkta kayak ve snowboard aktivitelerinden çekilen ve servis edilen fotoğraf kareleri, The Guardian ,The Telegraph, ABC News başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen birçok gazete ve internet sitesinde yer aldı. Gazeteler, cirit görsellerine de ayrı bir yer verdi.

Vali Memiş Teşekkür Etti

Foto muhabirleri ile Snowdora Otel'de bir araya gelen Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken'in tanıtımına katkı sağlayan foto muhabirlerine teşekkür etti. Turizm potansiyeliyle dikkat çeken Erzurum ve Palandöken'in uluslararası arenada her geçen gün tanınır hale geldiğini kaydeden Vali Memiş, "Hiç şüphesiz bu noktada gazetecilerin büyük bir emeği var. Çektiğiniz her bir kare fotoğraf ve yazdıklarınız Erzurum ve Palandöken için çok önemli. Sağladığınız katma değer için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Uçar Tespih Hediye Etti

Palandöken'den sonra kent merkezindeki tarihi ve turistik alanları da görüntüleyen foto muhabirleri, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'ı da makamında ziyaret etti. İlçe hakkında bilgi veren Başkan Uçar, ziyaretleri anısına foto muhabirlerine Oltu Taşı tespih hediye etti.

Sergi Açılacak

Bu arada 'Dünya'nın gözü Palandöken'de etkinliği kapsamında çekilen fotoğraflar, ilk olarak Ejder 3200 A.Ş.'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanacak. Ardından kısa bir süre sonra hazırlanacak sergiyle vatandaşların beğenisine sunulacak. - ERZURUM

'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi
'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi
'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi
'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi
'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi
'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi
'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi
'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi
'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi
'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi
'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi
'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi
'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi
'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi
'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi
'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi
'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi
'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi
'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi
'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi
'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi
'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi
'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi
'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi
'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi

Erzurum Valiliği, Kayak Merkezi, Palandöken, Erzurum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin 'Dünya'nın gözü Palandöken'deydi - Son Dakika Magazin


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