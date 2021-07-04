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Dünya pazarına Türkiye'den açılan Hyundai Bayon yollara çıktı - Son Dakika

Dünya pazarına Türkiye'den açılan Hyundai Bayon yollara çıktı

04.07.2021 09:20
Dünya pazarına Türkiye'den açılan Hyundai Bayon yollara çıktı, System.String[]

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "Şu ana kadar 13 bin 500 adetlik Bayon üretim rakamına ulaştık. Yıl sonu hedefimiz 35 bin adet. İç pazarda hedefimiz 6 bin 500 adet. Kalan 28 bin 500 adedi ihracat olacak.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "Şu ana kadar 13 bin 500 adetlik Bayon üretim rakamına ulaştık. Yıl sonu hedefimiz 35 bin adet. İç pazarda hedefimiz 6 bin 500 adet. Kalan 28 bin 500 adedi ihracat olacak." dedi.

Hyundai Assan tarafından İzmit'te üretilen Bayon modeline ilişkin Çanakkale Troya Müzesi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Hyundai Assan İzmit Fabrikası'nda üretimi gerçekleştirilen üçüncü model olan Bayon, SUV segmentine farklı bir bakış açısı getirerek tüm beklentileri karşılamayı hedefliyor.

Berkel, toplantıda yaptığı konuşmada, Kona ve Tuscon ile dünya çapında büyük başarılar elde ederek SUV pazarında öne çıkan Hyundai'ın, bu başarısını değişen tüketici beklentileri doğrultusunda hazırlanan kompakt B-SUV modeli Bayon ile devam ettirmeyi amaçladığını söyledi.

Bayon'un Türkiye pazarında da tüm dikkatleri üzerine toplayacağına yürekten inandıklarını ifade eden Berkel, "Farklı segmentlerin en avantajlı özelliklerini bünyesinde toplayan Bayon'un, hem Türk aile yapısına uyumlu olduğunu hem de gençlerin ve kendini genç hissedenlerin beklentilerini karşılayacağını düşünüyoruz." dedi.

"Bayon'da üretimin 28 bin 500 adedi ihracat olacak"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Berkel, şu ana kadar 13 bin 500 adetlik Bayon üretim rakamına ulaştıklarını aktararak, "Yıl sonu hedefimiz 35 bin adet. İç pazarda hedefimiz 6 bin 500 adet. Kalan 28 bin 500 adedi ihracat olacak. Yerlilik oranımız yüzde 62 seviyesinde. Maliyet bazında hesaplıyoruz. 2019 yılındaki ihracat gelirimiz 2 milyar avronun üzerindeydi. 2020 yılında pandemiden dolayı üretim adetlerindeki düşüş nedeniyle 1,4 milyar avro seviyesinde gerçekleşti." diye konuştu.

Vergilendirme sistemi nedeniyle kurların artışıyla paralel olarak yüzde 50 diliminde kalan C-SUV modelin artık olmadığını anımsatan Berkel, "400 bin TL ve üstü fiyatlarla karşı karşıyayız. SUV almak ve yüksek ücret vermek istemeyenlere B-SUV'da alternatif olarak Bayon modelimizi üretip satmaya başladık. Bu nedenle de talep çok yüksek şu an." dedi.

"2022'nin ilk çeyreğine kadar çip sorununun devam etmesi öngörülüyor"

Murat Berkel, ÖTV düzenlemesindeki beklentilerine ilişkin bir soru üzerine, "Bir değişim olursa pazar kendi içinde dengelenmeye gidebilir. Şu an için değişim olur gibi net bir yorum yapamayız. Özellikle OSD ve ODD nezdinde bu talepleri iletiyoruz ama kesin olarak söyleyebileceğimiz bir zamanlama yok." değerlendirmesinde bulundu.

Berkel, Türkiye otomotiv pazarı yıl sonu beklentilerine ilişkin de şunları kaydetti:

"Bazı markalar çip tedarikinde yaşanan sıkıntı nedeniyle zorlanıyor. Bulunurluğu da dikkate alacak olursak bu rakamlar biraz değişebilir. Bizim yıl sonu pazar tahminimiz 780 bin adetler seviyesinde. Belki sorun yaşanmazsa 800 bini de zorlayabilir. Pandemi çok önemli bir etken. Kurlar yükselmez ve faizler de aşağı inerse olumlu olacağını düşünüyoruz. 2022'nin ilk çeyreğine kadar çip sorununun devam etmesi öngörülüyor."

"Bayon, Hyundai Assan ve Türkiye için bir dönüm noktası olacak"

Hyundai Assan Satış Direktörü Jong Weon Choi ise geçen yıl yeni i10 ve i20 projelerini gecikmeden tamamladıklarını ve bu yıl da birçok zorlu süreci geride bırakarak Bayon'un seri üretimine tam planladıkları tarihte başladıklarını bildirdi.

Bayon üretimiyle birlikte 170 milyon avronun üzerindeki yatırımı tamamlamış bulunduklarını belirten Choi, şunları kaydetti:

"Bu katma değeri yüksek olan otomobilimiz Hyundai Assan'ın kardeş ülkemiz Türkiye'deki geleceği için kilit bir rol oynayacak. Her zaman olduğu gibi Türkiye ekonomisine ve istihdamına önümüzdeki yıllarda da katkı vermeye devam edeceğiz.

Dünyada mobilite çözümleri sağlayan öncü markalardan biri olmak için uzun yıllardır çalışıyoruz ve bu devrimsel dönüşümde Hyundai Assan ve Bayon önemli bir rol oynayacak. Türk işçisinin emeğiyle yüksek kaliteyle üreteceğimiz aracımızın, tüm özellikleriyle Türkiye ve bölge pazarlarda en çok tercih edilen araçlardan biri olacağını düşünüyoruz. Bayon'un Hyundai Assan ve Türkiye otomotiv endüstrisi için bir dönüm noktası olacağına inanıyorum."

3 farklı motor ve donanım seçeneğiyle satışta

Verilen bilgiye göre, Hyundai Assan için yeni bir dönemin başlangıcını temsil eden Bayon, 3 farklı motor ve donanım seçeneğiyle 201 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Türkiye'de ve Avrupa'da B-SUV segmentinde her geçen gün artan talebi karşılamak amacıyla hazırlanan Bayon, sıra dışı tasarımı, kompakt boyutları, geniş ve ergonomik kabini, büyük bagaj hacmi ve ekonomik motor seçenekleriyle öne çıkıyor.

Hyundai Bayon, geliştirilmiş bir motor ailesi ile üretiliyor. Yakıt verimliliği ve düşük karbondioksit (CO2) emisyonları ile dikkati çeken MPi ve T-GDi turbo beslemeli motorlar öne çıkıyor. Ayrıca, daha fazla yakıt ekonomisi için 48 voltluk hafif hibrit teknolojisi de (48V) sunuluyor.

1,0 litrelik T-GDi motorun 100 beygirlik versiyonu ise 48V hafif hibrit teknolojisi olmadan da tercih edilebiliyor. 7DCT ile kombine edilen bu seçenek, 100 PS gücünde. "Eco", "Normal" ve "Sport" olmak üzere 3 farklı sürüş moduna sahip seçenek haricinde 6 ileri manuel veya 6 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanla sunulan 1.4 litre 100 PS atmosferik bir motor da bulunuyor. Bayon'daki 1,4 litrelik 100 PS gücündeki atmosferik motor, Türkiye'de en çok talep edilen ve en çok satış adetlerine ulaşması beklenen seçenek olarak lanse ediliyor.

40'tan fazla ülkeye sadece Türkiye'den ihraç edilecek

Türkiye'de 1997 yılından bu yana üretimini sürdüren Hyundai Assan, şu an bantlarından indirdiği yeni nesil i10 ve i20 modellerinin yanına Bayon'u da ekledi. 50 milyon avrodan fazla ek yatırımla devreye alınan Bayon sayesinde geçen yıl başında üretimine başlanan yeni i10 ve ağustos ayı itibarıyla bantlardan inen yeni i20 ile toplam 170 milyon avronun üstündeki yatırım da tamamlanmış oldu.

Hyundai'ın SUV ailesini tamamlayan kompakt boyutlardaki Bayon, yıllık 230 bin adetlik üretim kapasitesine sahip Hyundai Assan İzmit Fabrikası'nda i10 ve i20'de olduğu gibi 40'tan fazla ülkeye sadece Türkiye'den ihraç edilecek.

Hyundai Assan, İhracat, Türkiye, Hyundai, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya pazarına Türkiye'den açılan Hyundai Bayon yollara çıktı - Son Dakika


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