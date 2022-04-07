Dünya Romanlar Günü'ne doğru - Son Dakika
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Dünya Romanlar Günü'ne doğru

07.04.2022 18:05
Dünya Romanlar Günü'ne doğru

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, toplum içinde her vatandaşın eşit haklara sahip olması gerektiğine belirtti.

Dünya üzerinde gittikleri her memlekete zanaatlarını, yeteneklerini ve özel becerilerini beraberlerinde götüren Roman vatandaşların gönüllerdeki yerinin apayrı olduğunu dile getiren İba, Romanlar'ın hayat standartlarının yükselmesi ve özgürlük alanlarının genişlemesi için AK Parti'nin ses getiren ve topluma dokunan çalışmalar yaptığını ifade etti.

AK Parti'nin yaptığı hizmetlerle toplumdaki ötekileştirilmiş kesimleri bağrına bastığına dikkat çeken İba, "Özellikle barınma noktasında ciddi bir adım atarak, TOKİ eliyle sosyal konutlar yaptık. Hükümetimiz barınma, eğitim, sağlık gibi konularda önemli çalışmalar yapmayı sürdürüyor." diye belirtti.

İba, Romanlar'ın sorunlarının takipçisi olunduğunu dile getirdi.

Roman vatandaşlara yönelik haksızlık, ayrımcılık ve ötekileştirmenin önüne geçtiklerini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Yıllar boyu bu acılara maruz kalan Roman vatandaşların, bu topraklarda en doğal hakları olan yaşama ve saygı duyulma haklarını sonuna dek kullanabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Ne acıdır ki, toplum genelinde bazı ön yargılar, bu kadar kıymetli ve renkli bir kültüre karşı kimi vatandaşlarımızı olumsuz davranmaya itmektedir. STK temsilcilerimizle güç birliği yaparak tüm önyargıları bir bir yıkacağımızdan eminiz. Ayrıca, Roman vatandaşlarımızın diğer sosyoekonomik sıkıntılarını da yine elbirliği ve güç birliği yaparak çözeceğimize inanıyorum."

Belediye Başkanı Helvacıoğlu'nun mesajı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Dünya Romanlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Helvacıoğlu, mesajında Keşanlı Romanlar başta olmak üzere dünyanın tüm Romanlar'ın gününü kutladı.

Belediye olarak Roman kültürüne yönelik çalışmalardan istihdama, sosyal faaliyetlerden ayrımcılıkla mücadeleye kadar birçok konuda Romanlar için örnek çalışmalara imza attıklarını aktaran Helvacıoğlu, "Vefakar, kanaatkar dostlarımız, kardeşliğimizin güzel parçası, şehrimizin dinamik gücü kıymetli hemşerilerim Roman kardeşlerimizle tek yüreğiz, bir bedeniz. Bu vesileyle başta Keşanlı Roman kardeşlerim olmak üzere tüm Romanlar'ın 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutluyor; kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hayat diliyorum." ifadelerini kutladı.

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Özgürlük, AK Parti, Edirne, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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