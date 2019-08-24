Dünya şampiyonası'nda finaldeyiz!

Türkiye, bu şampiyonayı 3. kez kazanmak için ev sahibi İngiltere ile final oynayacak.

16 Ağustos'ta İngiltere'de başlayan CMAS 5. Sualtı Hokeyi U24 Dünya Şampiyonası'nda, Türkiye artık şampiyonluğa çok yakın. Eleme maçlarında Belçika'yı 9-0, Güney Afrika'yı 3-1, Arjantin'i 8-1, Hollanda'yı 12-0, İngiltere'yi 4-2, Avustralya'yı 5-1, Kanada'yı 6-1, İtalya'yı 7-0, Fransa'yı 4-3 yenen Millilerimiz, tek mağlubiyetini 5-1'lik skorla Yeni Zelanda karşısında aldı. Çeyrek finalde Avustralya ile karşılaşan TSSF Sualtı Hokeyi U24 Erkek Milli Takımı'mız, favori takımlar arasında gösterilen rakibini 4-1 mağlup etmeyi başararak yarı finale çıktı. Dün yapılan yarı finaldeki rakibimiz ise, eleme maçlarında tek yenilgimizi aldığımız Yeni Zelanda idi. Çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda rakip takım penaltı yaptı. Penaltıyı Deniz Yılmaz kullandı ve gole çevirdi. Türkiye 1-0'lık avantajını maç sonuna kadara koruyarak final biletini aldı.

TSSF Sualtı Hokeyi U24 Erkek Milli Takımı'mız, dünya şampiyonu olabilmek için final maçını İngiltere ile oynayacak. Millilerimiz, ev sahibi İngiltere'yi eleme maçlarında 4-2 mağlup etmişti. Sualtı hokeyi erkeklerde dünyanın en iyi ülkeleri arasında olan Türkiye, bu yaş grubunda 2015 ve 2017'deki son iki dünya şampiyonluğunu kazanmıştı.

Milli takım ile birlikte İngiltere'de bulunan TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Yarı final maçı çok çekişmeli geçti. Yeni Zelanda'ya eleme maçlarında yenilmiştik. Bir nevi rövanş oldu ve bu rövanştan tek golle galip ayrılarak finale çıktık. Finaldeki rakibimiz ise İngiltere. Çok güçlü bir rakip. Millilerimiz gerçekten muhteşemler. Müthiş bir motivasyon var. Şampiyonluk kupasına odaklanmış durumdayız. İnşallah 3. kez dünya şampiyonu olacağız" dedi.

ERKEKLERDE 11 ÜLKE YARIŞTI

Kadınlar ve erkekler kategorisinde yapılan Dünya Şampiyonası'na toplamda 13, erkeklerde ise ev sahibi İngiltere ile birlikte Arjantin, Avustralya, Belçika, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Türkiye olmak üzere 11 ülke katıldı.

SUALTI HOKEYİ U24 ERKEK MİLLİ TAKIM KADROMUZ

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen başkanlığında ve Milli Takım Antrenörleri Kadir Kırlıoğlu ve Kerim Deniz Çeliköz yöntemindeki Sualtı Hokeyi U24 Erkek Milli Takımı'mız, Mert Erol, Fırat Karabul, Mert Doğan, Bedirhan Yıldız, Saadettin İbrahim Gençgil, Kaan Kutlu, Ömer Yunus Çoğan, Burak Koçak, Akın Özkan, Sarp Kutay Çetinkaya, Hakan Sofuoğlu ve Deniz Yılmaz'dan oluşuyor.