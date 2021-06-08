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Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, adını üniversitesine yazdırdı - Son Dakika

Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, adını üniversitesine yazdırdı

08.06.2021 15:51

- Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, adını üniversitesine yazdırdı Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'nın adı öğrencisi olduğu İstanbul Gelişim Üniversitesi'ndeki cimnastik salonuna verildi.

- Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, adını üniversitesine yazdırdı

İSTANBUL - Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'nın adı öğrencisi olduğu İstanbul Gelişim Üniversitesi'ndeki cimnastik salonuna verildi. Onbaşı, egzersizlerini yaptığı salona adının verildiğini görünce, "Ter döktüğüm salonda kendi ismimin olması beni çok onore etti" dedi.

19 yaşındaki milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde altın madalya elde etti. Tüm Türkiye'yi elde ettiği başarı ile onurlandıran Ayşe Begüm Onbaşı için bir sürpriz de öğrencisi olduğu İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yükseokulu'ndan geldi. Üniversite, başarılı milli sporcu Ayşe'nin ders gördüğü ve egzersizlerini yaptığı cimnastik salonuna "Ayşe Begüm Onbaşı Cimnastik Salonu" adını verdi.

"Hedefimiz aktif ve başarılı sporcu yetiştirmek"

Üniversite olarak çok gururlandırdıklarını ve diğer öğrencilerin de bu anlamda örnek alması adına Ayşe Begüm Onbaşı'nın adını cimnastik salonuna verdiklerini söyleyen Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Üniversite öğrencimiz olan Ayşe Begüm Onbaşı hem üniversitemiz hem Türkiye'miz adına güzel bir başarıya imza attı. Bu kadar büyük bir başarıdan dolayı hepimiz çok gururlandık. Biz de üniversitemizdeki öğrencilerimizin hem örnek alması hem de her an Ayşe'yi hatırlaması için cimnastik salonumuza ismini verdik. Öğrencilerimizin de Ayşe gibi idealist, başarılı ve aktif olmasını istiyoruz. Şuana kadar öğrencileriminiz birçok dalda ulusal ve uluslararası başarıları var. Hepsinin Türkiye'mizde ve dünyada İstiklal marşını okutmalarını ve Türk bayrağımızı dalgalandırmasını istiyoruz. Hedefimiz aktif ve başarılı sporcu yetiştirmek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokol gereği başarılı öğrencilerimizin başarılarına başarı katmak, imkan oluşturmak, fırsat vermek ve ellerinden tutup dünya olimpiyatlarında başarı kazanmalarını istiyoruz" dedi.

"Ekstra bir motivasyon kaynağım olacak"

Ayşe Begüm Onbaşı ise "Ter döktüğüm salonda kendi ismimin olması beni çok onore etti" diyerek herkese çok teşekkür etti. Onbaşı sözlerine şu şekilde devam etti:

"Okuduğum üniversitede böylesine güzel bir oluşumun olması beni gerçekten çok mutlu etti. Mütevelli Heyet Başkanımıza, Rektörümüze ve Yüksekokul Müdürümüze bu anlamda teşekkürlerimi iletmek istiyorum çünkü ter döktüğüm salonda kendi ismimim olması ve salona baktığımda onu görüyor olmak bana ekstra bir motivasyon kazandıracak."

"Türk kadının gücünü dünyaya kanıtladık"

Dünya şampiyonluğu ile tüm dünyaya Türk kadınının gücünü kanıtladıkları için çok mutlu oldukları söyleyen Onbaşı ayrıca kendisi gibi bu yolda ilerlemek isteyenlere tavsiyelerde bulundu. Onbaşı, "Kardeş ülkeye gidip İstiklal Marşımızı okutmak bizim için en büyük hedeflerdendi. Çünkü büyükler kategorisinde alınan bu altın madalya Cumhuriyet tarihinde bir ilk ve ben de büyükler kategorisine geçtiğim ilk yılda bu başarıyı elde ettim. Her işte başarıya ulaşmak için çok çalışmak ve yaptığımız işi sevmek gerekiyor diye düşünüyorum. Pes etmemek gerekiyor bizim de yaptığımız aslında bu. Cimnastik tabiri caizse çok nankör bir branş, bir gün antrenman bıraktığınızda sizi üç gün geriye atıyor. Bu yüzden sürekli ve devamlı olarak antrenmanlara gitmemiz gerekiyor. Gidemediğimiz zamanda da herhangi bir yerde evin salonunda bile kendimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Başarıya ulaşmak için devamlılık, azimle-hırsla çalışmak, yetenek ve bu işi sevmek gerekiyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, adını üniversitesine yazdırdı
Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, adını üniversitesine yazdırdı
Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, adını üniversitesine yazdırdı
Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, adını üniversitesine yazdırdı
Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, adını üniversitesine yazdırdı

Dünya Şampiyonası, Altın Madalya, Ayşe Begüm, Cimnastik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, adını üniversitesine yazdırdı - Son Dakika Spor


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