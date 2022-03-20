Dünya Su Günü ve Orman Haftası Kartal'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika
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Dünya Su Günü ve Orman Haftası Kartal'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak

20.03.2022 12:17
Dünya Su Günü ve Orman Haftası Kartal'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Kartal Belediyesi, 22 Mart Dünya Su Günü ile 21-26 Mart Orman Haftası'nı bir dizi etkinlik ile kutluyor.

Kartal Belediyesi, 22 Mart Dünya Su Günü ile 21-26 Mart Orman Haftası'nı bir dizi etkinlik ile kutluyor.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, yaşamın temel kaynağı olan su ile orman ekosistemlerinin etkileşiminin önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla 22 Mart Dünya Su Günü ile 21-26 Mart Orman Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

Kutlamalar kapsamındaki ilk etkinlik, 22 Mart Salı günü, saat 11.00'da Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde yapılacak olan 'Kırlangıçlar Susamışsa' isimli film gösterimi ve söyleşi ile başlayacak.

Muhammet Çakıral'ın yazıp yönettiği 2014 yapımı 'Kırlangıçlar Susamışsa' filmi; köylerinde kurulacak HES'lere karşı doğayı koruma mücadelesi veren Doğu Karadenizli bir köy halkının gerçek hikayesini konu ediniyor. 27. Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde " Asya'nın En İyi Filmi" ve "Asya'nın Ruhu" ödülleri için yarışmış olan belgesel ve kurgusal görüntülerin iç içe kullanıldığı filmin oyuncuları ise köy halkından oluşuyor. Film gösteriminin ardından ise Hamit Demir ve Muhammet Çakıral tarafından filmi konu alan bir söyleşi gerçekleştirilecek.

23 Mart Çarşamba günü ise Kartal Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 35 öğrenci için İSKİ Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne teknik gezi düzenlenecek. Genç öğrenciler, suların evlere gelene kadar hangi aşamalardan geçtiğini, nasıl arıtıldığını yerinde öğrenerek laboratuvar ve tesis bölümlerini gezecek.

29 Mart Salı günü, Aydos Ormanı'nda, orman temizliği ve fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek. 13.00-15.00 saatleri arasında yapılacak olan etkinlikte Metin Önderoğlu konseri ile Dünya Su Günü ve Orman Haftası kutlamaları renklenecek.


Dünya Su Günü ve Orman Haftası Kartal'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dünya Su Günü ve Orman Haftası Kartal'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika


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