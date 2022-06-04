Dünya Ticaret Örgütü'nde "Turkey" yerine ilk kez "Türkiye" kullanıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz." paylaşımında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını " Türkiye " olarak değiştirmesinin ardından İsviçre 'nin Cenevre kentindeki Dünya Ticaret Örgütü 'nde (DTÖ) ülke ismi ilk kez "Türkiye" şeklinde kullanıldı.

Kaynak: AA

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