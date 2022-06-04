Dünya Ticaret Örgütü'nde "Turkey" yerine ilk kez "Türkiye" kullanıldı - Son Dakika
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Dünya Ticaret Örgütü'nde "Turkey" yerine ilk kez "Türkiye" kullanıldı

04.06.2022 21:36
Dünya Ticaret Örgütü'nde "Turkey" yerine ilk kez "Türkiye" kullanıldı

Birleşmiş Milletlerin (BM) yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmesinin ardından İsviçre'nin Cenevre kentindeki Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) ülke ismi ilk kez "Türkiye" şeklinde kullanıldı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmesinin ardından İsviçre'nin Cenevre kentindeki Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) ülke ismi ilk kez "Türkiye" şeklinde kullanıldı.

Türkiye'nin DTÖ nezdindeki Daimi Temsilciliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada Türkiye, DTÖ kapsamında düzenlenen "Balıkçılık Sübvansiyonları Müzakerelerine" katıldı.

DTÖ 12. Bakanlar Konferansı (MC12) arifesinde düzenlenen oturumda, ülke isminin ilk kez "Türkiye" şeklinde kullanıldığı belirtildi.

Oturuma, Türkiye'nin DTÖ nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy da katıldı.

BM, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz." paylaşımında bulunmuştu.

Dünya Ticaret Örgütü'nde Turkey yerine ilk kez Türkiye kullanıldı
Dünya Ticaret Örgütü'nde Turkey yerine ilk kez Türkiye kullanıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, İsviçre, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Ticaret Örgütü'nde 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' kullanıldı - Son Dakika

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