Dünya'yı kurtaran çevreci 'Işıl Kız' Başakşehir'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünya'yı kurtaran çevreci 'Işıl Kız' Başakşehir'de - Son Dakika

Dünya'yı kurtaran çevreci 'Işıl Kız' Başakşehir'de

6 saat önce

Başakşehir Belediyesi, birbirinden önemli çevre mesajlarının verildiği Işıl Dünya tiyatro oyununu Başakşehirli çocuklarla buluşturdu.

Dünya'yı kurtaran çevreci 'Işıl Kız' Başakşehir'de, System.String[]

Başakşehir Belediyesi, birbirinden önemli çevre mesajlarının verildiği Işıl Dünya tiyatro oyununu Başakşehirli çocuklarla buluşturdu. Dünya'yı çöp gezegen haline getirmek isteyen Pasaklaku ve çevreci Işıl Kız'ın macerası ilgiyle izlendi.


Başakşehir'de çocukların çevre bilinci kazanması için yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, kültür sanat sezonunda çevreci mesajların verildiği çocuk oyunlarına daha sık yer veriliyor. Fabrika Sanat'ın Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde sahnelediği, İnan Ambarkütük'ün yazıp yönettiği Işıl Dünya adlı çocuk oyununda; Eylül Başoğlu, Deniz Kuş, Nurhayat Yıldırım, Emsal Yeşilbingöl ve Özlem Kaynarca rol aldı.


Çocukların da interaktif bir şekilde dahil oldukları oyun, dünyanın en güzel ve temiz köylerinden birine gelen bir misafir ile başlıyor. Pasaklaku adındaki misafir, çok pistir ve çok kötü kokmaktadır. Köyde yaşayan insanları temizlikten vazgeçirmek için onların zaaflarını kullanır. Onları, pisliğin özgürlük ve rahatlık getireceğine ikna eder. Bir tek Işıl Kız'ı kandıramaz. Işıl Kız, Pasaklaku'nun aslında uzaydan geldiğini, çöple beslendiğini ve Dünya'mızı çöp gezegen haline getirip, kendi halkıyla istila etmek istediğini öğrenir. Minik izleyicilerine birbirinden önemli çevreci mesajlar veren Işıl Kız, Dünya'yı kurtarmak için Pasaklaku ile mücadele eder. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:40 Kaynak: İHA
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