Dünyaca ünlü golcü Diego Costa, Beşiktaş'a çok yakın

Siyah-Beyazlılar kulüpsüz olan Diego Costa'da sona doğru geldi. 32 yaşındaki golcü Beşiktaş'ta oynamaya çok sıcak bakıyor. Pazarlıklarda aradaki büyük fark da eridi. İlk başta 4.5 milyon euro yıllık ücret ve 2.5 milyon euro imza parası isteyen Costa, maaşını 3 milyon euroya, imza talebini ise 1.5 milyon euroya indirdi.

"BİRAZ DAHA İN"

Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yapılacak yeni mukavele ve diğer transferler dolayısıyla Siyah-Beyazlılar Costa'dan biraz daha indirim istedi. Beşiktaş, Costa'dan toplamda 1.5 milyon euro daha düşüş istedi. Önümüzdeki günlerde bu transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor.