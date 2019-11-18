Dünyaca ünlü otomobil markalarına makine üretiyor

Konya'da 78 yaşındaki Mehmet İnan, 51 yıl önce öğretmenliği bıraktıktan sonra babasından devraldığı ve büyüttüğü işletmede, dünyaca ünlü otomobil markalarının yanı sıra 95 ülkeye giyotin makas, fiber lazer, panç pres ve sac işleme gibi makineler ihraç ediyor.

Mehmet İnan, 1966 yılında başladığı matematik öğretmenliğini iki yıl yaptıktan sonra babasının tavsiyesi üzerine aile dükkanında çalışmaya başladı.

Azmiyle babasının işletmesini büyüten İnan, daha sonra giyotin makas, fiber lazer, panç pres ve sac işleme gibi makineler üretmeye başladı.

İnan, bu makineleri hem dünyaca ünlü otomobil markalarına satıyor hem de 95 ülkeye ihraç ediyor.

MVD Makine Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 13 bin metrekare kapalı alanda 165 çalışanla çeşitli makineler ürettiklerini dile getirdi.

95 ülkeye 30 milyon avroluk ihracat

Dünyanın birçok ülkesine ihracat yaptıklarını ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla Şili'den Rusya'ya, ABD'den Kanada'ya ve Avustralya'ya kadar 95 ülkeye 30 milyon avroluk ihracat gerçekleştiriyoruz. Yıllık ortalama 600 civarında makine üretiyoruz. Üretimimizin yüzde 90'ını ihraç ediyoruz. Kalite olarak muadillerimize göre çok iyi durumdayız. Hatta bir dünya markası olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü Porsche ve Mercedes gibi Alman markaları ile İtalyan markası olan Maserati'ye de makine gönderdik. Bu markaların mekanik atölyelerinde bizim makinelerimiz kullanılıyor."

"Babam hep 'matematik oku ama istersen çöpçü ol' derdi"

İnan, siparişle çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Dünyadaki teknolojik yenilikleri ve gelişmeleri takip eden 25 kişilik bir Ar-Ge ekibimiz var. Matematik öğretmenliğinden buraya nasıl geldiğimizi düşünecek olursak, matematik, bütün teknolojinin ve yaşamın bir parçasıdır. Bir kişinin matematiği ne kadar iyi olursa düşünme ve hareket kabiliyeti de o kadar iyi olur. Matematiği olmayan mühendis düşünemeyiz. Babam hep 'matematik oku ama istersen çöpçü ol' derdi. Çünkü 'sıradan bir çöpçünün süpürge kullanmasıyla matematik okuyan bir çöpçünün süpürge tutması bile farklı olur' derdi. Bunlar kafamıza yerleşti. 1950 yılında babamla başlayan işletmemizde 1974 yılından beri makine üretmeye başladık. Babam Türkiye'de ilk olarak tel kadayıf makinesini imal eden kişidir. Belki de onun bazı özellikleri bize geçmiş olabilir."