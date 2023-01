Dünyaca ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch'in dedesi İzmir'de konsolos olarak görev yapmış

Sherlock Holmes, Doktor Strange gibi karakterlere hayat veren dünyaca ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch'in büyük büyük dedesinin uzun yıllar Buca'da konsolosluk görevinde bulunduğu, Cumberbatch Ailesi'nin bir ferdinin mezarının da yine Buca ilçesinde bulunduğu öğrenildi.

İzmir'de yaşayan İngiltere kökenli levanten Andrew Simes'ın yaptığı araştırmalar, farklı sektörlerden dünyaca ünlü pek çok ismin köklerinin İzmir'e dayandığını ya da atalarının yolunun İzmir'le kesiştiğini gösteriyor. Eski Fransa Başbakanı Édouard Balladur, Oscarlı oyuncu Audrey Hepburn ve Mini Cooper'ın tasarımcısı Alec Issigonis'in kökleri de İzmir'e dayanıyor. Dünyaca ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch'in büyük büyük dedesi Robert William Cumberbatch'in ise 1864'te İzmir'e konsolos olarak atandığını ve öldüğü güne kadar Buca'da yaşadığını belirten Andrew Simes, Robert William Cumberbatch'in kardeşi Robert Carlton Cumberbatch'in mezarının da İzmir Buca'da bulunan kilise bahçesinde olduğunu kaydetti. Oyuncu ile iletişime geçtiklerini ve kendisinin bu bilgiden haberdar olduğunu söyleyen Simes, Benedict Cumberbatch'in İzmir Buca'yı ziyaret etme planı olduğunu kaydetti. Mezar taşında Robert Carlton Cumberbatch'in 16 Temmuz 1855 yılında doğduğu ve 24 Mayıs 1868'de öldüğü yazıyor.

3 başbakan çıkaran tek şehir

Ailesinin 6 kuşak önce İngiltere'den İzmir'e göç ettiğini ifade eden Andrew Simes, "İzmir, 20. yüzyılda çok zengin bir şehirdi. O dönemde İzmir Limanı, San Francisco ve New York'tan daha kalabalık bir limandı ve İzmir dünyada merkez bir şehirdi. O dönemlerde İzmir'e farklı ülkelerden insanlar geldi ve çeşitli topluluklar oluşturdu. Bu topluluklara günümüzde 'levanten' deniyor. İzmir'de şu anda 500-600 kadar levanten kaldı. Ancak sayıları bir dönem on binleri buluyordu. İzmir çok önemli insanlar çıkardı. Dünyada 3 başbakan çıkaran tek şehir İzmir" dedi.

Simes, Yunanlı eski Başbakan Aristeidis Moraitinis'in, eski Fransa Başbakanı Édouard Balladur'un ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı İsmet İnönü'nün İzmirli olduğunu söyledi.

İzmirli levantenlerin tarihini kitapta yazacak

Siyasetin yanı sıra farklı sektörlerden meşhur kişilerin köklerinin de İzmir'e dayandığını ifade eden Simes, "İlk mini arabanın tasarımcısı Alec Issigonis'in ailesinin İzmir Bornova Sokağı'nda demir-çelik fabrikası vardı. Savaş sırasında burası yandığı için İngiltere'ye döndüler ve ardından ilk mini arabayı tasarladılar. Audrey Hepburn İzmir'de hiç yaşamadı ama onun dedesi Menderes'te yaşayan çok zengin bir kimseydi" diye konuştu.

Simes, tüm bu araştırmalarını içeren bir kitap çıkaracağını ve yeni doğan oğluna İzmir'de yaşayan levanten ailelerin tarihini aktarmak istediğini belirtti. Simes, Big Ben Kulesi'nin içindeki çanın prototipinin ise Alsancak Tren Garı'nın saat kulesinde olduğunu kaydetti. - İZMİR