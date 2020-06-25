Dünyada 2018'de 35,6 milyon kişi uyuşturucu kullanımına bağlı rahatsızlıklar yaşadı - Son Dakika

Dünyada 2018'de 35,6 milyon kişi uyuşturucu kullanımına bağlı rahatsızlıklar yaşadı

Birleşmiş Milletler (BM), küresel ölçekte uyuşturucu madde kullanımındaki artışa dikkati çekerek, 2018'de 35,6 milyon kişinin uyuşturucu kullanımına bağlı rahatsızlıklar yaşadığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), küresel ölçekte uyuşturucu madde kullanımındaki artışa dikkati çekerek, 2018'de 35,6 milyon kişinin uyuşturucu kullanımına bağlı rahatsızlıklar yaşadığını bildirdi.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi

BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisince (UNODC) BM Viyana Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "2020 Dünya Uyuşturucu Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda 2009-2018 yıllarında uyuşturucu kullanımının yüzde 28 arttığı, buna bağlı rahatsızlıklar yaşayan ve tedavi hizmeti bekleyen insanların sayısında da ciddi artış gözlemlendiği uyarısı yapıldı.

Raporda, 2018'de 35 milyon 600 bin kişinin uyuşturucu kullanımı nedeniyle çeşitli rahatsızlıklar yaşadığı belirtildi.

Dünya genelinde 2018'de 269 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı aktarılan raporda, bu rakamın, dünyadaki 15-64 yaş aralığındaki nüfusun yüzde 5,3'ne tekabül ettiği kaydedildi.

Raporda uyuşturucu pazarının her geçen gün genişlediğine, psikoaktif maddelerin çeşitliliğindeki artışa dikkat çekilerek, 2018'de dünya genelinde 541 farklı psikoaktif madde kullanıldığı vurgulandı.

AIDS, hepatit C virüsü taşıyorlar

Raporda, 2018'de 2 milyon kişinin esrar, 58 milyon kişinin opioid adlı sentetik uyuşturucu çeşitlerini, 27 milyon kişinin amfetaminler ve reçeteli uyarıcılar, 21 milyon kişinin ekstazi ve 19 milyon kişinin kokain kullandığı bilgisi paylaşıldı.

Raporda uyuşturucu kullanımının beraberinde getirdiği sağlık sorunlarına da yer verildi.

2018'de 11,3 milyon kişinin uyuşturucu enjekte ettiği belirtilen raporda, bunların 1 milyondan fazlasının HIV, 5 milyon 500 bininin ise hepatit C virüsü taşıdığına işaret edildi.

Raporda ayrıca, uyuşturucu kullanan kişilerin bağışıklık sistemlerinin zayıflığı nedeniyle yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) daha çok etkilenebileceği uyarısına da yer verildi.

Söz konusu dönemde 15 ile 64 yaş arası küresel nüfusun yüzde 3,9'unun esrar kullandığı belirtilen raporda, özellikle Kuzey Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda, Batı ve Orta Afrika'da bu maddenin kullanımının küresel ortalamanın oldukça üzerinde olduğu ifade edildi.

Yasa dışı afyon üretimindeki artışa dikkat çekildi

Raporda dünya genelinde 2018'de bin 723 ton kokain üretildiği, aynı yıl güvenlik güçleri tarafından bin 311 ton kokain ele geçirildiği bildirildi.

Küresel afyon üretimindeki artışa da dikkat çekilen raporda, 2018'de 7 bin 620 ton yasa dışı afyon üretildiği, bunun büyük bir çoğunluğunun Afganistan'da yapıldığı kaydedildi.

En tehlikeli sentetik uyuşturucu sınıfında yer alan ve çeşitli türleri bulunan opioid maddesini 15 ile 64 yaş arası küresel nüfusun yüzde 1,2'sinin kullandığı rapor edildi.

Bir başka sentetik opioid türü olan "tramadol" ise Batı, Orta ve Kuzey Afrika'da ciddi hastalıklara yol açarken, 2017'de 125, 2018'de ise 32 bin ton tramadol ele geçirildi.

12-17 yaş grubunda madde kullanımına yönelme riskleri çok yüksek

Dünyada yaklaşık 13 milyon gencin esrar kullandığı, özellikle 15-16 yaş grubu 11,6 milyon öğrencinin bu uyuşturucudan aldığı bildirilen raporda, 12-17 yaş grubunda madde kullanımına yönelme risklerinin çok yüksek olduğu uyarısı yapıldı.

Küresel uyuşturucu sorunuyla ortak mücadele çağrısı

UNODC Başkanı Ghada Fathi Waly, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, dünya genelinde uyuşturucu çeşitliliğindeki artış ve bunun yaygınlaşmasına yol açan nedenlere değindi.

Waly, uyuşturucunun özellikle gelişmekte olan toplumlarda yaygınlaştığına dikkati çekerek, son 10 yılda artan nüfus ve hızlı şehirleşmenin etkisiyle madde kullanımında yaklaşık yüzde 30 artış yaşandığını belirtti.

Dünyada 7 kişiden 1'i tedavi görebiliyor

Waly, dünya genelinde yalnız 7 kişiden birinin uyuşturucunun neden olduğu hastalıklara yönelik tedavi imkanı bulabildiğini, mahkum, mülteci gibi grupların tedavi alanında ayrımcılığa maruz kaldığını anlattı.

Küresel uyuşturucu problemine karşı ülkelere birlikte hareket etme çağrısında bulunan Waly, gelişmekte olan ülkelerin uyuşturucu sorununa ilişkin yardıma ihtiyaç duyduğunu, özellikle Kovid-19 sürecinde bu durumun daha da belirgin bir şekilde gün yüzüne çıkacağını kaydetti.

Waly, uyuşturucu ile mücadelede bütün ülkelerin sorumluluğu paylaşması gerektiğini vurgulayarak, "Toplumlarımız, yasa dışı uyuşturucunun neden olduğu tehditleri ihmal etme ve insanları geride bırakma riskiyle karşı karşıya kalamaz." uyarısı yaptı.

Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:46 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünyada 2018'de 35,6 milyon kişi uyuşturucu kullanımına bağlı rahatsızlıklar yaşadı - Son Dakika

Son Dakika

21:14 Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu 20:56 Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi 20:01 ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gittiği ortaya çıktı 19:41 Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 17:26 İzmir'de koronavirüs denetimleri artırılacak, uymayanlara gereken yaptırımlar uygulanacak 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:06 Van'daki 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin Bakan Soylu'dan ilk açıklama 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında 09:58 Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü 09:56 Tarihi binayı ateşe veren şüpheliden pes dedirten savunma: Yakmadan duramıyorum 07:48 98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
21:14
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
20:45
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
20:41
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
20:34
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
20:22
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
20:05
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
19:41
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
19:40
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
19:39
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gittiği ortaya çıktı
19:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 21:32:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyada 2018'de 35,6 milyon kişi uyuşturucu kullanımına bağlı rahatsızlıklar yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]