Dünyada bir ilk Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji öğrencileri için Macera Park yaptı!

Advertorial Sondakika

Eğitimin odağına çocuğu almış olan okulumuz, özellikle 2023-2024 yılında okulumuzdaki eğitimin kalitesini daha yüksek seviyeye çıkarmak amacıyla ülkemizin en nitelikli üniversitelerinden uzmanlarla birlikte İşbirliği yaparak eğitim sistemini güçlendirmiştir. Çocukların doğru gelişimi için standart eğitimin yanı sıra sosyal yaşam alanları; spor tesisleri, atölyeleriyle adeta bir yaşam alanı sunuyor . Çocukların tüm gelişimsel faaliyetlerini üst seviyede düşünen Modern Eğitim Kolejiöğrencilerinin bedensel gelişimine katkıda bulunan Adventure Parkı çocukların hizmetine sundu. Akademik eğitimde de öncü olan Modern Eğitim Koleji anaokul ve ilkokulda çift dil eğitim vererek en nitelikli şekilde çocukların ingilizce öğrenmesini sağlıyor.Modern Eğitim Koleji ortaokul ve lisede de akademik eğitimini en üst seviyeye çıkarıp öğrencileri koçluk sistemiyle takip edip akademik olarak öğrencilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı başarmış bir kurumdur.

Modern Eğitim Koleji; sadece okul değil bir yaşam merkezi mottosuyla; sanatta, sporda ve müzikte en üst seviyede uygulamalar yapıp çocuklara ulaşabilecekleri tüm sosyal, fiziksel ve akademik olanakları sunuyor.

Bir okuldan daha fazlası olmayı başaran Türk okulu Dünya'ya örnek oldu!

Modern Eğitim Koleji

Yönetim Kurulu Başkanı A. Ersin Gülel;

"Dört duvar arasına sıkışmış eğitimi kalıplardan kurtarıp geleceğimiz olan çocuklara daha iyi bir eğitim ve gelecek sunmak için bu okulu kurdum .

Modern Eğitim Kolejini açtığım günden bugüne dek kendimi eğitime adamış çocuklarımıza daha nitelikli bir eğitim vermek fiziki ve sosyal gelişimlerin daha nitelikli yapabilmek için tüm imkanlarımla çalışmaktayım."