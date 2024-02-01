Dünyada bir ilk Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji öğrencileri için Macera Park yaptı!

Eğitimin odağına çocuğu almış olan okulumuz, özellikle 2023-2024 yılında okulumuzdaki eğitimin kalitesini daha yüksek seviyeye çıkarmak amacıyla ülkemizin en nitelikli üniversitelerinden uzmanlarla birlikte İşbirliği yaparak eğitim sistemini güçlendirmiştir. Çocukların doğru gelişimi için standart eğitimin yanı sıra sosyal yaşam alanları; spor tesisleri, atölyeleriyle adeta bir yaşam alanı sunuyor . Çocukların tüm gelişimsel faaliyetlerini üst seviyede düşünen Modern Eğitim Kolejiöğrencilerinin bedensel gelişimine katkıda bulunan Adventure Parkı çocukların hizmetine sundu. Akademik eğitimde de öncü olan Modern Eğitim Koleji anaokul ve ilkokulda çift dil eğitim vererek en nitelikli şekilde çocukların ingilizce öğrenmesini sağlıyor.Modern Eğitim Koleji ortaokul ve lisede de akademik eğitimini en üst seviyeye çıkarıp öğrencileri koçluk sistemiyle takip edip akademik olarak öğrencilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı başarmış bir kurumdur.
Modern Eğitim Koleji; sadece okul değil bir yaşam merkezi mottosuyla; sanatta, sporda ve müzikte en üst seviyede uygulamalar yapıp çocuklara ulaşabilecekleri tüm sosyal, fiziksel ve akademik olanakları sunuyor.
Modern Eğitim Koleji
Yönetim Kurulu Başkanı A. Ersin Gülel;
"Dört duvar arasına sıkışmış eğitimi kalıplardan kurtarıp geleceğimiz olan çocuklara daha iyi bir eğitim ve gelecek sunmak için bu okulu kurdum .
Modern Eğitim Kolejini açtığım günden bugüne dek kendimi eğitime adamış çocuklarımıza daha nitelikli bir eğitim vermek fiziki ve sosyal gelişimlerin daha nitelikli yapabilmek için tüm imkanlarımla çalışmaktayım."
Konya'da iki katlı kerpiç evin birinci katında dökülen böcek ilacı üst katta bulunan aileyi zehirledi. 5 kişi hastanede tedavi altına alınırken ailenin en küçük üyesi 7 yaşındaki çocuk ise hayatını kaybetti.
İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında 6 Şubat depremlerine ilişkin konuşurken ölü sayısının 130 bin olduğunu ifade etti. Resmi makamlarca 50 bin olarak açıklanan ölü sayısı için 130 bin ifadesini kullanan Kurum'un sözleri kısa sürede gündem oldu. Gelişme üzerine konuya açıklık getiren Kurum, bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi.
Yunanistan Kupası çeyrek final maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Atromitos'u deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Zonguldak'ta kadın kuaförlüğü yapan 45 yaşındaki Hasan E., yanında çırak olarak eğitim gören 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Çocuğa cinsel istismar sanığı, çıkarıldığı mahkemede kendisine iftira atıldığını iddia etti.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul'da kendisine ait çay ocağında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili konuşan bir görgü tanığı dikkat çeken ifadeler kullandı. Pişkin'in tehdit edildiğini söyleyen görgü tanığı, "Yanındayken kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu." dedi.
Eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Silahın tutukluk yapması üzerine saldırganın olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenilirken Ergen, son zamanlarda siyasette yaşadığı olayların bu tatsız olayın sebebi olduğunu söyledi. Öte yandan saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Sosyal medyada ''Diyarbakırlı Ramazan hoca'' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul Fatih'te kendisine ait çay ocağında öldürülmesinin ardından ortaya çıkan detay kahretti. Halil İbrahim Galyan isimli görgü tanığı, ''İşte gördüğümüz gibi namaz üzerinde hainler bıçaklamış Ramazan hocayı. Namaz kılarken, zaten kanı orada belli'' ifadelerini kullandı.
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