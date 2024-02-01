 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dünyada bir ilk Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji öğrencileri için Macera Park yaptı! - Son Dakika
Üye Girişi
Advertorial Sondakika

Dünyada bir ilk Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji öğrencileri için Macera Park yaptı!

Modern Eğitim Koleji olarak 2017 yılında, sosyal - duygusal gelişimi ve akademik başarısı yüksek, kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmek amacıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim vermeye başlamıştır.

01.02.2024 02:26  Güncelleme: 02:31
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
İlandır

Eğitimin odağına çocuğu almış olan okulumuz, özellikle 2023-2024 yılında okulumuzdaki eğitimin kalitesini daha yüksek seviyeye çıkarmak amacıyla ülkemizin en nitelikli üniversitelerinden uzmanlarla birlikte İşbirliği yaparak eğitim sistemini güçlendirmiştir. Çocukların doğru gelişimi için standart eğitimin yanı sıra sosyal yaşam alanları; spor tesisleri, atölyeleriyle adeta bir yaşam alanı sunuyor . Çocukların tüm gelişimsel faaliyetlerini üst seviyede düşünen Modern Eğitim Kolejiöğrencilerinin bedensel gelişimine katkıda bulunan Adventure Parkı çocukların hizmetine sundu. Akademik eğitimde de öncü olan Modern Eğitim Koleji anaokul ve ilkokulda çift dil eğitim vererek en nitelikli şekilde çocukların ingilizce öğrenmesini sağlıyor.Modern Eğitim Koleji ortaokul ve lisede de akademik eğitimini en üst seviyeye çıkarıp öğrencileri koçluk sistemiyle takip edip akademik olarak öğrencilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı başarmış bir kurumdur.

Modern Eğitim Koleji; sadece okul değil bir yaşam merkezi mottosuyla; sanatta, sporda ve müzikte en üst seviyede uygulamalar yapıp çocuklara ulaşabilecekleri tüm sosyal, fiziksel ve akademik olanakları sunuyor.

Dünyada bir ilk Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji öğrencileri için Macera Park yaptı!

Bir okuldan daha fazlası olmayı başaran Türk okulu Dünya'ya örnek oldu!

Modern Eğitim Koleji

Yönetim Kurulu Başkanı A. Ersin Gülel;

"Dört duvar arasına sıkışmış eğitimi kalıplardan kurtarıp geleceğimiz olan çocuklara daha iyi bir eğitim ve gelecek sunmak için bu okulu kurdum .

Modern Eğitim Kolejini açtığım günden bugüne dek kendimi eğitime adamış çocuklarımıza daha nitelikli bir eğitim vermek fiziki ve sosyal gelişimlerin daha nitelikli yapabilmek için tüm imkanlarımla çalışmaktayım."

Dünyada bir ilk Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji öğrencileri için Macera Park yaptı!
Dünyada bir ilk Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji öğrencileri için Macera Park yaptı!

Sizin düşünceleriniz neler ?

Dünya, Advertorial Sondakika, Son Dakika

Son Dakika Advertorial Sondakika Dünyada bir ilk Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji öğrencileri için Macera Park yaptı! - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 03:36:17. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyada bir ilk Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji öğrencileri için Macera Park yaptı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement